Frissen termett eper karácsonykor – egy magyar innovációnak köszönhetően immár megvalósítható az álom

Míg a globális agrár- és élelmiszerpiacot a klímaváltozás negatív hatásai, a szélsőséges időjárás, a nemzetközi logisztikai zavarok bizonytalansága jellemzi, egy magyar fejlesztésű és gyártású innovatív technológia megoldást kínál a stabil, minőségi élelmiszer-termelés és a beltéri zöldfelületek fenntartásának kihívásaira. A LED-technológia segítségével az energiaköltségek drasztikusan csökkenthetők, miközben optimalizálható a növények növekedése és – friss kutatások szerint – akár az ásványianyag- és vitamintartalmuk is.

Növénytermesztés: akár már télen is beérhet gyümölcs / Fotó: Kuklis István

A Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Agrártudományi Kutatóintézetével, a szegedi Gabonakutató Intézettel, a szegedi MTA SZBK-val végzett tesztek mind azt mutatják, hogy a megfelelő spektrumú LED-világítás versenyképes alternatíva lehet a jövőben. Arról is kutatások zajlanak, hogy a technológia segítségével növelhető a növények ásványianyag- és vitamintartalma is.

Olyan fényt kapnak a növények, amilyet szeretnének

Mi a Lediumnál nem csupán lámpákat árulunk, hanem egy teljes, precízen megtervezett és hazai garanciával támogatott technológiai megoldást adunk a partnereink kezébe. A célunk az, hogy LED-világítással támogassuk a növények optimális fejlődését egész évben, legyen szó kutatóintézeti precizitásról vagy irodaházi zöld terekről

– nyilatkozta Mesterházy Csaba, a Ledium Kft. alapító tulajdonosa, a LED-technológia 20 éves tapasztalattal rendelkező hazai szakértője, aki cégével komplett növényvilágítási rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

A modern, célzott LED-világítás bizonyítottan jelentős energiamegtakarítást eredményez a hagyományos rendszerekhez képest, miközben stabilabb, évszaktól független fényviszonyokat teremt a termesztéshez. Ez különösen a téli hónapokban meghatározó, amikor a természetes fény mennyisége drasztikusan visszaesik – mutatott rá a szakértő.

A Ledium Kft. mára a legtöbb hazai kutatóintézet és egyetem partnere lett: speciális klímakamrákat, fényszobákat, programozható spektrumú rendszereket és üvegházi LED-megoldásokat szállítanak, amelyek a kutatási igényekhez igazodva biztosítanak kiszámítható és jól szabályozható fénykörnyezetet.

Egy korszerű LED-rendszerrel a kutatók számára szükséges fényspektrum és intenzitás pontosan modellezhető, sőt bizonyos esetekben a természetes fény adottságain túl is finomhangolható. A speciális vezérlést az állattartó telepek is alkalmazhatják, ahol a fénytervezés szintén kritikus tényező

