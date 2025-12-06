Frissen termett eper karácsonykor – egy magyar innovációnak köszönhetően immár megvalósítható az álom
Míg a globális agrár- és élelmiszerpiacot a klímaváltozás negatív hatásai, a szélsőséges időjárás, a nemzetközi logisztikai zavarok bizonytalansága jellemzi, egy magyar fejlesztésű és gyártású innovatív technológia megoldást kínál a stabil, minőségi élelmiszer-termelés és a beltéri zöldfelületek fenntartásának kihívásaira. A LED-technológia segítségével az energiaköltségek drasztikusan csökkenthetők, miközben optimalizálható a növények növekedése és – friss kutatások szerint – akár az ásványianyag- és vitamintartalmuk is.
A Magyar Tudományos Akadémia martonvásári Agrártudományi Kutatóintézetével, a szegedi Gabonakutató Intézettel, a szegedi MTA SZBK-val végzett tesztek mind azt mutatják, hogy a megfelelő spektrumú LED-világítás versenyképes alternatíva lehet a jövőben. Arról is kutatások zajlanak, hogy a technológia segítségével növelhető a növények ásványianyag- és vitamintartalma is.
Olyan fényt kapnak a növények, amilyet szeretnének
Mi a Lediumnál nem csupán lámpákat árulunk, hanem egy teljes, precízen megtervezett és hazai garanciával támogatott technológiai megoldást adunk a partnereink kezébe. A célunk az, hogy LED-világítással támogassuk a növények optimális fejlődését egész évben, legyen szó kutatóintézeti precizitásról vagy irodaházi zöld terekről
– nyilatkozta Mesterházy Csaba, a Ledium Kft. alapító tulajdonosa, a LED-technológia 20 éves tapasztalattal rendelkező hazai szakértője, aki cégével komplett növényvilágítási rendszerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.
A modern, célzott LED-világítás bizonyítottan jelentős energiamegtakarítást eredményez a hagyományos rendszerekhez képest, miközben stabilabb, évszaktól független fényviszonyokat teremt a termesztéshez. Ez különösen a téli hónapokban meghatározó, amikor a természetes fény mennyisége drasztikusan visszaesik – mutatott rá a szakértő.
A Ledium Kft. mára a legtöbb hazai kutatóintézet és egyetem partnere lett: speciális klímakamrákat, fényszobákat, programozható spektrumú rendszereket és üvegházi LED-megoldásokat szállítanak, amelyek a kutatási igényekhez igazodva biztosítanak kiszámítható és jól szabályozható fénykörnyezetet.
Egy korszerű LED-rendszerrel a kutatók számára szükséges fényspektrum és intenzitás pontosan modellezhető, sőt bizonyos esetekben a természetes fény adottságain túl is finomhangolható. A speciális vezérlést az állattartó telepek is alkalmazhatják, ahol a fénytervezés szintén kritikus tényező
– tette hozzá.
A növényvilágítás területén egy kutatóintézeti felkérés hozta el az áttörést a vállalat számára. A cég szakemberei 3D-s fényelosztás-tervezéssel is dolgoznak, így a szükséges megvilágítás már a tervezési fázisban pontosan kiszámítható. Ez a mérnöki alaposság biztosítja, hogy a beruházások – amelyek minőségi alapanyagokra és hosszú távú garanciára épülnek – gyorsan és kiszámíthatóan térüljenek meg.
A fény, ami megmenti a zöld tereket
A modern irodaházakban is egyre nagyobb teret kapnak az élő növényfalak és növényszigetek, mint a fenntarthatóság és a dolgozói jólét szimbólumai.
A beltéri zöldfelületek is egész éves, folyamatos és megfelelő megvilágítást igényelnek, amit a hagyományos irodai fények nem biztosítanak. A professzionális LED-világítási rendszerek segítségével a zöld terek hosszú távon is fenntarthatóvá válnak.
„Emellett folynak a tárgyalások multinacionális barkácsáruházláncokkal is arról, hogy a bemutatótéri növények vonzóbbá tétele és túlélése érdekében LED-es pótmegvilágítást építsünk ki a kereskedelmi egységek növényosztályain. Ez a beruházás az attraktivitás mellett a forintban milliós nagyságrendű selejtet is csökkenteni fogja” – számolt be a Ledium Kft. alapító tulajdonosa.
Otthoni zöld oázis
Reneszánszukat élik az otthoni hobbiüvegházak.
Bár ezeknek a kisebb növényházaknak a professzionális LED-es megvilágítása akár jelentősebb költséget is jelenthet, egyre nagyobb az igény arra, hogy akár a téli hónapokban is működjenek, friss, egész évben termeszthető növényekkel. Az otthoni felhasználás kisebb rendszerekkel hálózati átalakítás nélkül is megvalósítható
– hangsúlyozta a szakértő.
Mesterházy Csaba szerint a magyar szakértelem és a minőségi gyártás az egyik kulcs a hazai agrárium és építőipar jövőjéhez.