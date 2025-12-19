Deviza
Érdemes előre gondolkodni – karácsonykor csak az ügyeletes gyógyszertárak lesznek nyitva

Az NNGYK szerint különösen fontos előre beszerezni a gyakran szedett készítményeket.
Andor Attila
2025.12.19, 14:32
Frissítve: 2025.12.19, 14:44

A megszokottól eltér a gyógyszertárak nyitvatartási rendje karácsony alatt – áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti központ közleményében.

December 24-én a pihenőnapokon is nyitva tartó gyógyszertárak általában 12 óráig fogadják a betegeket. December 25-én és 26-án, valamint január 1-jén a gyógyszerellátást kizárólag a 0–24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeleti vagy készenléti szolgálatot ellátó gyógyszertárak biztosítják. December 31-én a gyógyszertárak a szokásos hétköznapi nyitvatartás szerint, egyes esetekben rövidített munkaidővel, jellemzően 14 óráig működnek.

gyógyszertár
Változik a nyitvatartási idő karácsonykor! / Fotó: Shutterstock

Segítség ugyanakkor, hogy az egyes gyógyszertárak bejáratánál jól látható módon tájékoztatnak a legközelebbi, nyitva tartó patikáról,

illetve a felnőtt- és gyermekorvosi ügyeletről. Ezek az információk az NNGYK honlapján is megtalálhatók.

Az NNGYK felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ünnepnapok körüli időszakban a szolgáltatások korlátozottabb elérhetősége miatt 

különösen fontos előre gondoskodni a saját és a családtagok rendszeresen szedett gyógyszereiről, valamint az alapvető, gyakran szükséges készítményekről.

Hogy nyugodt és zavartalan legyen az ünnepi időszak, javasolják, hogy a szükséges gyógyszereket a lakosság lehetőség szerint még az ünnepek előtt váltsa ki, és az ünnepnapokon csak indokolt esetben vegye igénybe az ügyeleti ellátást, ezzel is segítve, hogy az egészségügyi ellátórendszer a valóban sürgős esetekre tudjon összpontosítani.

Különösen fontos odafigyelni arra, hogy a gyermekek részére rendelkezésre álljanak a láz- és fájdalomcsillapító készítmények, valamint érdemes ellenőrizni a torokfertőtlenítők, orrcseppek és köptetők meglétét, továbbá szükség esetén a megfelelő mennyiségű csecsemőtápszert is.

Felnőttek számára ajánlott, hogy az ünnepi étkezésekhez gyakran társuló emésztési panaszok kezelésére alkalmas gyomor- és bélrendszeri gyógyszerek is kéznél legyenek. Idősek és rendszeresen gyógyszert szedők esetében kiemelten fontos, hogy a folyamatos gyógyszeres kezeléshez szükséges készítményekből az ünnepi időszak teljes idejére elegendő mennyiség álljon rendelkezésre.

 

