Megvannak a 2026-os nyugdíjjóváírási időpontok
A Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évben esedékes banki jóváírásának időpontjait. A tájékoztatás szerint, a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások kifizetése havonta, a tárgyhónapra történik – írja az Origo.
A 14. havi nyugdíj első részletét is megkapják jövőre a jogosultak
A lap a Kincstár által közöltek alapján arra is felhívja a figyelmet, hogy amennyiben az ellátást postai úton fizetik ki, annak kézbesítése a Magyar Posta Zrt. által előzetesen biztosított úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárban meghatározott napon történik.
A 2026. évben az alábbi időpontokban írják jóvá a nyugdíjakat a bankszámlákon (az alábbi időpontok tájékoztató jellegűek):
|Időszak
|Banki jóváírás várható időpontja
|2026. január
|január 12. (hétfő)
|2026. február
|február 12. (csütörtök)
|2026. március
|március 12. (csütörtök)
|2026. április
|április 10. (péntek)
|2026. május
|május 12. (kedd)
|2026. június
|június 12. (péntek)
|2026. július
|július 10. (péntek)
|2026. augusztus
|augusztus 12. (szerda)
|2026. szeptember
|szeptember 11. (péntek)
|2026. október
|október 12. (hétfő)
|2026. november
|november 12. (csütörtök)
|2026. december
|december 2. (szerda)
Jövőre a kormány 3,6 százalékkal emeli a nyugdíjakat, februárban pedig a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapják a nyugdíjasok – ismertette korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium. A Világgazdaság oldalán beszámoltunk arról is, hogy a parlament megszavazta a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól.
Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb pluszjuttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.
További részletek az Origo cikkében olvashatók.