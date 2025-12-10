Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíjat – a Tisza Párt kegyetlenül nekiesne a nyugellátásoknak

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól – írta a Magyar Nemzet . Az intézkedéssel több lépésben építik be az időskorúak ellátásába a kifizetést. Az újabb plusz juttatást hasonló ütemezéssel vezetik be, mint korábban a 13. havi nyugdíjat. Így 2026-ban a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj egyheti összege. Ez az első részlet átlagosan körülbelül 65 ezer forint pluszt jelent a nyugdíjasoknak. A tervezett ütem szerint a 14. havi nyugdíj teljes összegét 2029-ben kaphatják kézhez az érintettek.

Megszavazta a parlament a 14. havi nyugdíj folyósítását 2026-tól / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök egy október végi Facebook-videójában jelentette be, hogy lesz 14. havi nyugdíj. A kormányfő akkor azt mondta: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén.

Nem egészen másfél hónappal a bejelentés után az Országgyűlés el is fogadta a javaslatot, így az időskorúak jövő év februárjában már meg is kapják a juttatás első heti részét.

Megnyírbálná a nyugdíjakat a Tisza

A Magyar Nemzet szerint Lengyel László már most arról beszélt a Klikk TV műsorában, hogy a 14. havi nyugdíj tiszta őrület, amit szerinte öt percen belül el fognak venni. Ezzel a Tisza Párt gazdasági programjának egyik szerzője gyakorlatilag megerősítette, hogy Magyar Péter pártja kormányra kerülve megszüntetné a Fidesz által bevezetett juttatást.

Nem meglepő Lengyel kijelentése, ugyanis korábban már a 13. havi nyugdíjat is kritizálták a Tisza körüli szakértők. Arról nem is beszélve, hogy a napvilágot látott terveik szerint láncfűrésszel esnének neki a jelenleg működő nyugdíjrendszernek. A titkosnak szánt baloldali megszorítócsomagban arról értekeznek, hogy a választások után, már 2026 szeptemberétől drasztikusan átalakítanák a nyugdíjrendszert.