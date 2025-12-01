Deviza
Fontos változás a nyugdíjaknál: ezért érkezik máskor, és erre számíthatnak az idősek év elején

A nyugdíjasok többsége jól tudja, havonta mikor érkezik az illetménye, decemberben ez korábban történik meg. Nem csak ezt érdemes tudni: több fontos változás is érinti a nyugdíjakat az év elején. Mutatjuk, melyek ezek.
VG
2025.12.01, 10:22
Frissítve: 2025.12.01, 10:46

A kincstár minden hónap 12. napján utalja a nyugdíjakat – illetve ha ez hétvégére esik, akkor hamarabb is érkezhet az összeg –, de decemberben ez mindig másként alakul. Ahogy azt már megszokhatták a nyugdíjasok, az év utolsó hónapjában jóval előbb érkezik a nyugdíj, mint az év során – számol be az Origo.

nyugdíj
Decemberben korábban érkezik a már megemelt nyugdíj / Fotó: Kocsis Zoltán

Ekkor érkezik a decemberi nyugdíj

A Magyar Államkincstár oldalán közzétett lista szerint azt tudni, hogy 

az év utolsó nyugdíjait idén december 2-án, kedden utalják az időseknek, ők már aznap kézhez vehetik az 1,6 százalékkal megemelt illetményt.

Akinek postai úton érkezik a nyugdíj, azok még az elmúlt év végén kaptak egy úgynevezett nyugdíjkifizetési naptárat, azt kell figyelembe venni, onnan tudhatják, mikor kell várni a postás érkezését – írja az Origo, amely arról is beszámol, hogy milyen pluszbevételre számíthatnak még az idősek a jövő év elején, és mikor érkeznek ezek.

