Óriási karácsonyi bejelentést tett a One Magyarország: jön az ingyenes és korlátlan mobilnet – 1,7 millió előfizetőt érint
Díjmentes, korlátlan adatforgalmat biztosít előfizetőinek az ünnepekre a One Magyarország – közölte a távközlési cég az MTI-vel szombaton.
A közleményben az olvasható, hogy
- díjmentes,
- korlátlan mobilnetet biztosít az ünnepekre a One Magyarország
- több mint 1,7 millió ügyfelének.
One Magyarország: bejelentették az ingyenes mobilnetet
A társaság azt is közölte, hogy a rendkívüli akció
december 24. és 26. között tart.
Azoknak a lakossági és vállalati mobil-előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek biztosít díjmentes, korlátlan belföldi adatforgalmat, akiknek a tarifacsomagja nem tartalmaz korlátlan adatforgalmat, és nyilvános mobil-adatkapcsolaton keresztül érik el az internetet.
Mint írták, ez a változás több mint 1,7 millió előfizetőt érint, akiket a szolgáltató sms-ben is értesít.
De nem csak a mobilinternet lesz ingyenes, mert emellett a szolgáltató 2026. január 12-ig valamennyi vezetékes és műholdas tévé-előfizetőjének
díjmentes hozzáférést biztosít a Canal+ Action csatorna kínálatához.
A One Magyarország azzal indokolta a lépést, hogy az ünnepi időszakban még inkább felértékelődik az online kapcsolattartás, a megbízható mobil- és internetszolgáltatások pedig nemcsak a mindennapi kommunikációban, hanem az ünnepi szervezés és ügyintézés során is kulcsszerepet játszanak.
Ide tartozik, hogy a napokban egy másik ingyenes szolgáltatás is megjelent a távközlési piacon, ebbe a One mellett a Telekom és a Yettel is beszáll.
A kiskorúak online térben való hatékony védelmében ugyanis január 1-jétől a Magyar Telekom, a One Magyarország és a Yettel Magyarország szolgáltatóknál
ingyenesen elérhető lesz a kiskorú felhasználókra tekintettel nyújtott biztonságos mobilinternet.
A szolgáltatásnyújtás részleteit a mobilszolgáltatókkal történt egyeztetést követően a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szabályozta.
Az egyéni előfizetők által ingyen igényelhető szolgáltatás használata esetén a Magyarországról leggyakrabban látogatott, kifejezetten pornográf tartalmak bemutatását célzó, meghatározott honlapok mobilhálózaton nem lesznek elérhetők a gyermekek számára.
