Ön is több időt tölt az interneten az ünnepi pihenés közepette? Ezekre mindenképp érdemes figyelni, hogy ne legyen online csalás áldozata

A tavalyi évben egy átlagos magyar naponta mintegy három órát internetezett, az emberek harmada pedig egyenesen ezt tartotta a kedvenc időtöltésének – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felméréséből. Ennek tükrében pedig szinte bizonyos, hogy az ünnepi időszakban még inkább megnövekszik az interneten eltöltött szabadidő mennyisége, és ezzel párhuzamosan az online veszélyek kockázata is.