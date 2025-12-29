Deviza
Ön is több időt tölt az interneten az ünnepi pihenés közepette? Ezekre mindenképp érdemes figyelni, hogy ne legyen online csalás áldozata

A tavalyi évben egy átlagos magyar naponta mintegy három órát internetezett, az emberek harmada pedig egyenesen ezt tartotta a kedvenc időtöltésének – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felméréséből. Ennek tükrében pedig szinte bizonyos, hogy az ünnepi időszakban még inkább megnövekszik az interneten eltöltött szabadidő mennyisége, és ezzel párhuzamosan az online veszélyek kockázata is.
VG
2025.12.29, 17:02
Frissítve: 2025.12.29, 18:25

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztató videókkal és hasznos tanácsokkal is segíti a fogyasztókat abban, hogy minél tudatosabban vásároljanak, és ne dőljenek be a kéretlen reklámoknak, illetve a ravasz marketingtrükköknek. A GVH tippjei közül ezúttal azokat mutatjuk, amelyek elengedhetetlenek a biztonságosabb online jelenléthez.

Adathalászat, online csalás (illusztráció) Fotó: Shutterstock
Adathalászat, online csalás / Fotó: Shutterstock

Tippek a biztonságosabb online jelenléthez

Erre érdemes odafigyelni, ha

  • külföldi weboldalról rendel: először győződjön meg mindenképpen arról, hogy a létező vállalkozás a weboldal üzemeltetője, ennek ellenőrzése érdekében az interneten keressen rá a cégre, nézze meg a weboldal általános szerződési feltételeit. Amennyiben a weboldal idegen nyelvű általános szerződési feltételeket tesz közzé, gondolja át, hogy valamennyi feltételt és rendelkezést megértette-e, illetve probléma vagy jogvita esetén az adott nyelven el tudja-e juttatni a vállalkozás számára a panaszát. Érdemes továbbá más, korábbi vásárlók véleményeit is elolvasni a rendelés elküldése előtt.
  • egy ingyenesnek hirdetett online szolgáltatást vesz igénybe: csak akkor adja meg személyes adatait így például a nevét és telefonszámát –, ha az adatkezelési szabályzat alapján egyetért az adatok kezelésével, illetve meggyőződött arról, hogy nem egy hosszú távú elkötelezettséget jelentő, rejtett költségekkel járó előfizetésről van szó.
  • regisztrál egy honlapon, hogy letöltsön egy ingyenes csengőhangot, logót, háttérképet vagy hogy nyereményjátékban vegyen részt: mielőtt elfogadja az ajánlatot, olvassa el annak tartalmát, és ha nem ért valamit, akár mert bonyolult, akár mert idegen nyelven fogalmazták meg, kérdezzen vagy olvasson utána a nem várt előfizetések elkerülése érdekében.
  • felhív egy telefonos játékot, hogy nyerjen egy egyszerűnek tűnő feladvány megoldásával: gondolja át, mit hallott, olvasott a médiában, a játék honlapján a játékba való bekerülés esélyeiről, módszereiről, a telefonhívások költségéről, és hogy valószínűnek tartja-e azt, hogy éppen senki nem akar a játékba kerülni önön kívül.
  • kéretlen számlalevelet kap: a számlák kiegyenlítése előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatás ténylegesen megtörtént-e, illetve előfizetés esetében szándékában áll-e, hogy a szolgáltatás megvalósuljon. Csak azokat a számlákat egyenlítse ki, amelyek mögött megrendelt vagy megrendelni kívánt szolgáltatások állnak.

