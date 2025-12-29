Ön is több időt tölt az interneten az ünnepi pihenés közepette? Ezekre mindenképp érdemes figyelni, hogy ne legyen online csalás áldozata
A tavalyi évben egy átlagos magyar naponta mintegy három órát internetezett, az emberek harmada pedig egyenesen ezt tartotta a kedvenc időtöltésének – derült ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felméréséből. Ennek tükrében pedig szinte bizonyos, hogy az ünnepi időszakban még inkább megnövekszik az interneten eltöltött szabadidő mennyisége, és ezzel párhuzamosan az online veszélyek kockázata is.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tájékoztató videókkal és hasznos tanácsokkal is segíti a fogyasztókat abban, hogy minél tudatosabban vásároljanak, és ne dőljenek be a kéretlen reklámoknak, illetve a ravasz marketingtrükköknek. A GVH tippjei közül ezúttal azokat mutatjuk, amelyek elengedhetetlenek a biztonságosabb online jelenléthez.
Tippek a biztonságosabb online jelenléthez
- külföldi weboldalról rendel: először győződjön meg mindenképpen arról, hogy a létező vállalkozás a weboldal üzemeltetője, ennek ellenőrzése érdekében az interneten keressen rá a cégre, nézze meg a weboldal általános szerződési feltételeit. Amennyiben a weboldal idegen nyelvű általános szerződési feltételeket tesz közzé, gondolja át, hogy valamennyi feltételt és rendelkezést megértette-e, illetve probléma vagy jogvita esetén az adott nyelven el tudja-e juttatni a vállalkozás számára a panaszát. Érdemes továbbá más, korábbi vásárlók véleményeit is elolvasni a rendelés elküldése előtt.
- egy ingyenesnek hirdetett online szolgáltatást vesz igénybe: csak akkor adja meg személyes adatait – így például a nevét és telefonszámát –, ha az adatkezelési szabályzat alapján egyetért az adatok kezelésével, illetve meggyőződött arról, hogy nem egy hosszú távú elkötelezettséget jelentő, rejtett költségekkel járó előfizetésről van szó.
- regisztrál egy honlapon, hogy letöltsön egy ingyenes csengőhangot, logót, háttérképet vagy hogy nyereményjátékban vegyen részt: mielőtt elfogadja az ajánlatot, olvassa el annak tartalmát, és ha nem ért valamit, akár mert bonyolult, akár mert idegen nyelven fogalmazták meg, kérdezzen vagy olvasson utána – a nem várt előfizetések elkerülése érdekében.
- felhív egy telefonos játékot, hogy nyerjen egy egyszerűnek tűnő feladvány megoldásával: gondolja át, mit hallott, olvasott a médiában, a játék honlapján a játékba való bekerülés esélyeiről, módszereiről, a telefonhívások költségéről, és hogy valószínűnek tartja-e azt, hogy éppen senki nem akar a játékba kerülni önön kívül.
- kéretlen számlalevelet kap: a számlák kiegyenlítése előtt ellenőrizze, hogy a szolgáltatás ténylegesen megtörtént-e, illetve előfizetés esetében szándékában áll-e, hogy a szolgáltatás megvalósuljon. Csak azokat a számlákat egyenlítse ki, amelyek mögött megrendelt vagy megrendelni kívánt szolgáltatások állnak.
