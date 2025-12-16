Új szintre emelné a digitális kereskedelmet a kormány: stratégiai megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Budapesten. A megállapodás aláírását megelőzően az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a vásárlási szokások átalakulásával indokolta az együttműködést.

Online kiskereskedelem: már akkorára nőtt, hogy azt a magyar gazdaság is megérzi, de nem a legjobban – közösen lép fel az NGM és a VOSZ / Fotó: Surasak_Ch

A megállapodás aláírása alkalmából az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a vásárlási szokások átalakulásával indokolta az együttműködést. Gerlaki Bence ezt azért is szükségesnek tartja, mert a kormány számításai alapján a fogyasztás jövőre is a magyar gazdaság hajtóereje lehet, ezért nem mindegy, hogyan alakulnak a fejlődés irányai. Ma már az online kiskereskedelem (Temu, Shein, AliExpress) teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya. Ezzel párhuzamosan

Európa-szerte szigorodik a fellépés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, a bírságok egyre jelentősebbek,

Magyarországgal együtt számos tagállam tárt már fel komoly jogsértéseket.

Az államtitkár a fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági intézkedések mellett kiemelte az adójogi és vámügyi intézkedések jelentőségét. Magyarországon kiskereskedelmi adót ma már a platformszolgáltatóknak is kell fizetniük az egyenlő versenyfeltételek érdekében, az EU vámreformja alapján pedig jövőre várhatóan megszűnik a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentessége. A piacvédelem érdekében tagállami szinten kezelési díj bevezetése is elképzelhető, erről eddig Franciaország és Románia határozott – tette hozzá.

Listázni fogják a biztonságos termékeket és oldalakat

Gerlaki Bence szerint a vállalati oldal közreműködése nélkül nincs hatékony fellépés a fogyasztók és a tisztességes kereskedők érdekében. Az együttműködés keretében szakpolitikai fejlesztések, szabályozási javaslatok jöhetnek létre, a vállalkozók külpiaci támogatáshoz juthatnak, erősödhet a digitális biztonság. A fogyasztók védelmét szolgálja az is, hogy

2026 első felében összegyűjtik és közzéteszik a biztonságos termékeket és oldalakat.

Eppel János, a VOSZ elnöke üdvözölte, hogy szakmai kezdeményezésre gyorsan létrejöhetett az együttműködés, hiszen az online kiskereskedelem nem csupán értékesítési csatorna és tranzakciós felület, hanem olyan kihívás, amely az adózástól a versenyképességen át a fogyasztóvédelemig új megoldásokat igényel. Ebben az államnak van felelőssége, de vannak eszközei is, a társadalmi szervezetek pedig közvetítőként segíthetnek. A kezdeményezők számítanak a fogyasztói oldal csatlakozására is, képviselőik nyitott rendszerben kapcsolódhatnának a közös munkához.