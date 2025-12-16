Deviza
EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF439,17 +0,31% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,2 +0,05% RON/HUF75,53 +0,05% CZK/HUF15,81 -0,05% EUR/HUF384,76 +0,04% USD/HUF327,23 0% GBP/HUF439,17 +0,31% CHF/HUF411,02 0% PLN/HUF91,2 +0,05% RON/HUF75,53 +0,05% CZK/HUF15,81 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 155,7 +0,59% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 910 -0,14% OTP34 650 +0,72% RICHTER9 870 +0,51% OPUS563 -1,07% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 075,75 +0,92% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 422,29 +0,02% BUX110 155,7 +0,59% MTELEKOM1 766 +1,02% MOL2 910 -0,14% OTP34 650 +0,72% RICHTER9 870 +0,51% OPUS563 -1,07% ANY6 900 -0,58% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 400 0% BUMIX10 075,75 +0,92% CETOP3 868,13 +1,07% CETOP NTR2 422,29 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Szétzúzták az olajárakat, a piac a békére teszi a tétet, utoljára a Covid tombolása idején volt ilyen olcsó a nyersolaj

szabályozás
Temu
Shein
VOSZ
online kiskereskedelem
Nemzetgazdasági Minisztérium

Online kiskereskedelem: már akkorára nőtt, hogy azt a magyar gazdaság is megérzi, de nem a legjobban – közösen lép fel az NGM és a VOSZ

Stratégiai együttműködés indult a kormány és a vállalkozói érdekképviseletek között az online vásárlás gyors átalakulása miatt. Az NGM és a VOSZ megállapodásának célja a szabályozási és piaci kihívások közös kezelése. Az online kiskereskedelem körüli szabályozás fejlesztése a kormány szerint a következő években is meghatározó szerepet játszik a gazdasági növekedésben.
VG/MTI
2025.12.16, 11:43

Új szintre emelné a digitális kereskedelmet a kormány: stratégiai megállapodást kötött a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Budapesten. A megállapodás aláírását megelőzően az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a vásárlási szokások átalakulásával indokolta az együttműködést. 

Online kiskereskedelem: már akkorára nőtt, hogy azt a magyar gazdaság is megérzi, de nem a legjobban – közösen lép fel az NGM és a VOSZ
Online kiskereskedelem: már akkorára nőtt, hogy azt a magyar gazdaság is megérzi, de nem a legjobban – közösen lép fel az NGM és a VOSZ / Fotó: Surasak_Ch

A megállapodás aláírása alkalmából az NGM adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára a vásárlási szokások átalakulásával indokolta az együttműködést. Gerlaki Bence ezt azért is szükségesnek tartja, mert a kormány számításai alapján a fogyasztás jövőre is a magyar gazdaság hajtóereje lehet, ezért nem mindegy, hogyan alakulnak a fejlődés irányai. Ma már az online kiskereskedelem (Temu, Shein, AliExpress) teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya. Ezzel párhuzamosan 

  • Európa-szerte szigorodik a fellépés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen, a bírságok egyre jelentősebbek, 
  • Magyarországgal együtt számos tagállam tárt már fel komoly jogsértéseket.

Az államtitkár a fogyasztóvédelmi és termékbiztonsági intézkedések mellett kiemelte az adójogi és vámügyi intézkedések jelentőségét. Magyarországon kiskereskedelmi adót ma már a platformszolgáltatóknak is kell fizetniük az egyenlő versenyfeltételek érdekében, az EU vámreformja alapján pedig jövőre várhatóan megszűnik a 150 eurónál olcsóbb küldemények vámmentessége. A piacvédelem érdekében tagállami szinten kezelési díj bevezetése is elképzelhető, erről eddig Franciaország és Románia határozott – tette hozzá.

Listázni fogják a biztonságos termékeket és oldalakat

Gerlaki Bence szerint a vállalati oldal közreműködése nélkül nincs hatékony fellépés a fogyasztók és a tisztességes kereskedők érdekében. Az együttműködés keretében szakpolitikai fejlesztések, szabályozási javaslatok jöhetnek létre, a vállalkozók külpiaci támogatáshoz juthatnak, erősödhet a digitális biztonság. A fogyasztók védelmét szolgálja az is, hogy 

2026 első felében összegyűjtik és közzéteszik a biztonságos termékeket és oldalakat.

Eppel János, a VOSZ elnöke üdvözölte, hogy szakmai kezdeményezésre gyorsan létrejöhetett az együttműködés, hiszen az online kiskereskedelem nem csupán értékesítési csatorna és tranzakciós felület, hanem olyan kihívás, amely az adózástól a versenyképességen át a fogyasztóvédelemig új megoldásokat igényel. Ebben az államnak van felelőssége, de vannak eszközei is, a társadalmi szervezetek pedig közvetítőként segíthetnek. A kezdeményezők számítanak a fogyasztói oldal csatlakozására is, képviselőik nyitott rendszerben kapcsolódhatnának a közös munkához. 

Eppel János nem zárja ki, hogy 

  • a hagyományos kereskedelem egy része elveszti a versenyképességét az e-kereskedelemmel szemben, 
  • de abban bízik, hogy a most létrehozott együttműködés hatékonyan tudja támogatni a kiskereskedelemben érdekelt vállalkozókat.

A VOSZ kereskedelmi tagozatának elnöke úgy látja, hogy az online kiskereskedelem a járvány elmúltával sem vesztette el a lendületét, így a szabályozói környezet számára továbbra is komoly kihívás a változások követése. Krisán László szerint ernyőjellegű szakmai térre lenne igény, ahol a kereskedők mellett a gyártói és a logisztikai képviseletek, valamint a fizetési megoldások fejlesztői és digitális szolgáltatók is helyet kapnának. 

A VOSZ integrálni akar, nem fegyelmezni, tiltani és szabályokat alkotni, 

de fontosnak tartja a szakmai minimumok kialakítását, a kereskedelmi törvény aktualizálását, valamint olyan online etikai kódex létrehozását, amit a piaci szereplők magukra nézve kötelezőnek tekintenek. A résztvevők ebben rögzítenék többek közt az átlátható működés, a fogyasztói tájékoztatás, az adat- és reklamációkezelés, valamint a tisztességes árkommunikáció szabályozását - tette hozzá.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu