Orbán Viktor hétfő reggel bejelentette: órákon belül átadja Magyarország új autópályáját – máris folytatják az építkezést

Újabb fontos pillanat az országépítésben. Reggel irány Kenderes határa, ahol felavatjuk az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakaszát Törökszentmiklós és Kisújszállás között – közölte Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor órákon belül átadja Magyarország új autópályáját / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot.

A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.

Ez a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),

Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),

a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.

A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.

Orbán Viktor órákon belül átadja Magyarország új autópályáját

A magyar miniszterelnök a beruházás kapcsán arról írt a bejegyzésében, hogy

amit vállaltunk, azt megcsináljuk, lépésről lépésre, ellenszélben is.

Felidézte, hogy 2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt, ami 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. "Ezzel elértük, hogy a magyar emberek 90 százaléka fél óra autós távolságra lakik valamelyik sztrádától".

Orbán Viktor szerint ez kemény menet volt, megküzdöttek

a pénzügyi

és a migrációs válsággal,

a Coviddal,

és most megküzdenek a háborúval.

Csak a múlt héten 400 milliárd forint hadisarctól mentettük meg Magyarországot azzal, hogy sikerült mentességet szereznünk a brüsszeli hadikölcsön alól.

A ma átadott autóút-szakasz ennek az összegnek kevesebb mint a felébe került, annyiba, amennyiből Berettyóújfaluig tudjuk majd folytatni az építkezést

– mutatott rá.