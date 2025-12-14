Orbán Viktor: Magyarország is tart pénzt annál a belga cégnél, ahol az oroszok – „ez egy egész nemzetgazdaságot megrendíthet!"

Tételmondatok a miniszterelnöktől a témában:

A befagyasztott orosz vagyon felhasználása Ukrajna megsegítésére hadüzenettel ér fel.

Magyarország is tart ott pénzt a devizatartalékaiból, ahol Oroszország.

A magyar devizatartalék ma nagyobb, mint a történelem során bármikor.

Az Euroclear 16 milliárd eurót tart Oroszországban, amit az oroszok a miniszterelnök szerint szintén befagyaszthatnak.

A második világháború óta nem állt elő ilyen a helyzet, Németország vagyonával is máshogy jártak el.

Az interjút a Világgazdaság élőben tudósította, itt érhető el a cikkünk.

Orbán Viktor a Mandinernek adott interjút vasárnap, a kormányfő ismét felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amit az orosz vagyon befagyasztása okoz. Szerinte ez a lépés a háború egyik fontos alkérdése, aminek súlya egyre csak növekszik.

Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Emlékeztetett, az orosz devizatartalékot különböző, erre szakosodott európai pénzintézetekben tartják, és Magyarország is így jár el, ami ráadásul ma nagyobb, mint a történelem során bármikor. „Mi is különböző helyeken tartjuk, például annál a belga cégnél is, mint ahol az oroszok, és most ezt a vagyont le fogják foglalni, eddig csak befagyasztották, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására ebben a háborúban.”

Mennyi a devizatartalékunk? A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka – közkeletű nevén devizatartaléka – november 30-án 50,2 milliárd euró, mintegy 19 200 milliárd forint volt, ez történelmi rekord a jegybank friss adatközlése szerint. A tartalékok értéke amerikai dollárban számolva 58 milliárd. A tartalékok október vége óta 1,9 milliárd euróval nőttek, amihez hozzájárul az aranytartalék 496 millió eurós felértékelődése és az „egyéb eszközök” 950 millió eurós növekedése.

A kormányfő szerint a második világháborúban sem volt ilyenre példa, hiszen a németek pénzét is csak a háború végén használták fel, nem a háború közben, „ha jól emlékszem a történelmi tanulmányaimra”. Aláhúzta: az orosz devizatartalék lefoglalása, majd fölhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, az maga a hadüzenet, a háborúba való belépés mozzanata, nem gazdasági kérdés.