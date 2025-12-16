Deviza
Orbán Viktor rájött, hogyan akarja lenyomni Ursula von der Leyen a torkán Ukrajna háborús pénzelését: "Könnyen adják, szabadulni tőle annál nehezebb"

Ismét a közös hitel felvételének ötlete került elő Brüsszelben.
2025.12.16, 07:12

Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba. Könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle annál nehezebb - hangsúlyozza a kormányfő a Facebookon.

Ahogy közeleg az EU-csúcs, úgy kezd testet ölteni az a megoldás, amivel a brüsszeli bürokraták megpróbálják majd lenyomni a torkunkon Ukrajna kétéves hadi kiadásainak finanszírozását. A megoldás megint a csodafegyver: a közös hitel. Ha kell, akár konszenzus nélkül. Aki nem akarja, az is megkapja a nyakába, a kamatokat pedig fizetheti évtizedekig.

Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk. Haladunk az eszkaláció irányába. És ami biztos: a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják.

Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia. Most csütörtökön és a következő években. 

