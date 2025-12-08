Deviza
Kiderült Erdogan és Orbán Viktor titkos üzlete: amit a magyar miniszterelnök Isztambulban eladott, arra nemigen van példa

A miniszterelnök ajándéka, egy különleges 19. századi könyv, szintén sikert aratott Erdogan körében. Orbán Viktor tréfásan „Magyarország legsikeresebb lókupecének” nevezte magát, miután páratlan üzletet kötött Isztambulban.
VG
2025.12.08, 20:19
Frissítve: 2025.12.08, 20:21

Váratlan sikereket hozott Orbán Viktor törökországi látogatása: a miniszterelnök 600 magyar ló eladását bonyolította le a török csendőrségnek, miközben Recep Tayyip Erdogan különleges könyvet kapott tőle ajándékba. A látogatás fókuszában a gazdaság, migráció, háború és energia állt – írta a Blikk.

Turkish President Erdogan meets with Hungarian PM Orban in Istanbul Orbán viktor
Orbán Viktor tréfásan „Magyarország legsikeresebb lókupecének” nevezte magát, miután 600 magyar lovat adott el a török csendőrségnek Isztambulban / Fotó: Anadolu via AFP

Orbán Viktor vasárnap délután repült Isztambulba egy nyolc miniszterből álló magyar küldöttséggel, ahol rendkívüli fogadtatásban részesültek. Bár a főváros helyett Isztambult választották a tárgyalások helyszínéül, a delegáció szinte minden minisztere érdemi megbeszéléseket folytatott török kollégájával.

Orbán Viktor: én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece

A Dolmabahçe palotában a magyar kormányfő és delegációja Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tárgyalt a béke, migráció és energiapolitika kérdéseiről. Orbán különleges ajándékkal készült: egy 19. századi oszmán viseleteket bemutató brit illusztrátor, William Alexander sorozatának darabját adta át Erdogannak. Ez a gesztus a 2023-as budapesti látogatásra emlékeztetett, amikor Orbán egy Főúr nevű csődört ajándékozott a török elnöknek.

A látogatás egyik legnagyobb meglepetése azonban a magyar lótenyésztés sikere volt. Orbán tréfásan így nyilatkozott: „Jelenleg én vagyok Magyarország legsikeresebb lókupece.” 

A török csendőrség ugyanis 600 nóniusz lovat rendelt Magyarországról, az első példányok heteken belül megérkeznek Törökországba.

A tárgyalások után a delegációt díszvacsora és kulturális műsor várta, a hagyományos bazársorozás és kebabozás ezúttal elmaradt. A magyar küldöttség kedden hazatérve a tárgyalások eredményeit is bemutatja a kormányülésen.

Magyar-török szövetség: Isztambulban elindult a gazdasági forradalom – Orbán és Erdogan együtt sütötték el a rajtpisztolyt

Óriási gazdasági együttműködés indul el, amely hazánkat kulcsfontosságú kereskedelmi központtá teheti. A magyar-török kapcsolatok új korszakba léptek: Orbán Viktor és Erdogan új konzultációs mechanizmust indított el, és erősítették a védelmi ipari együttműködést.

 

