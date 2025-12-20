Itt a beszéd, amit eddig még senki nem hallott: ezt mondta Orbán Viktor zárt ajtók mögött Ursula von der Leyenéknek az EU-csúcson – "Kudarcot vallottam"

A szombaton Szegeden megtartott háborúellenes nagygyűlésen számos figyelemreméltó állítás hangzott el Orbán Viktortól, amikor Lázár Jánossal közösen Lázárinfót tartott.

Orbán Viktor titkos beszéde az EU-csúcson: ezt mondta Ursula von der Leyenéknek / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Az egyik, ami talán a leginkább meghökkentő volt, amikor a magyar miniszterelnök elárulta a Pick Arénát megtöltő közönségnek, hogy mi zajlott pontosan a csütörtöki EU-csúcson zárt ajtók mögött, mikor magára maradt a többi uniós tagállam vezetőjével.

De a kormányfőnek nem ez volt az egyetlen, új megvilágítással szolgáló mondanivalója a Digitális Polgári Kör mai eseményén. Például arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Brüsszelben éppen betiltották az utolsó orosz energiamolekulát is, addig Ukrajna Magyarországon keresztül jelentős mennyiségben vásárol orosz földgázt.

Orbán Viktor titkos beszéde az EU-csúcson: ezt mondta Ursula von der Leyenéknek

Visszatérve az EU-csúcsra, ez a téma a nagygyűlés legvégén került szóba, amikor a közönségből megkérdezték – a vonatkozó rész 2 óra 47 perctől hallható az alábbi felvételen –, hogy tulajdonképpen a színfalak mögött, milyen a megítélése Magyarország különutas politikájának.

Lázár János ezt annyival egészítette ki, hogy Orbán Viktor, mennyire érzi magát egyedül az európai vezetők között. "Elszigetelődéssel illet a sajtó. Amikor ott vagy az Európai Tanácsban, akkor ott csak ti vagytok, rajtatok kívül nincsen senki más.

Mennyire érzed magad kitaszítottnak?"

Orbán Viktor először egy székely viccel reagált. Van az a történet, mikor a fiú rohan az apjához, hogy rengetegen jönnek ellenük, mindkettejükre legalább tízen jutnak. Mire az öreg azt mondja: "Hát, annyi kell is".

Szerinte lehet innen is nézni a világot. De valóban, az egy nehezen kezelhető helyzet, hogy "mindenki szembe jön az autópályán". Azt mondja egy francia vagy egy német, hogy de kedves barátom, mi itt mindannyian máshogy gondoljuk. Miért gondolod, hogy neked van igazad?

A magyar kormányfő szerint ezt az elején nehezen kezelte, de most már könnyű, mert a migrációs csatát megvívta velük. Mind a 26 tagország első embere azt mondta, hogy Orbán Viktor jön szembe az autópályán, de ő kitarott és most a többiek már a fél karjukat odaadnák, hogyha olyan állapotok lennének náluk a migrációban, mint Magyarországon.