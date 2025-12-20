Itt a beszéd, amit eddig még senki nem hallott: ezt mondta Orbán Viktor zárt ajtók mögött Ursula von der Leyenéknek az EU-csúcson – "Kudarcot vallottam"
A szombaton Szegeden megtartott háborúellenes nagygyűlésen számos figyelemreméltó állítás hangzott el Orbán Viktortól, amikor Lázár Jánossal közösen Lázárinfót tartott.
Az egyik, ami talán a leginkább meghökkentő volt, amikor a magyar miniszterelnök elárulta a Pick Arénát megtöltő közönségnek, hogy mi zajlott pontosan a csütörtöki EU-csúcson zárt ajtók mögött, mikor magára maradt a többi uniós tagállam vezetőjével.
De a kormányfőnek nem ez volt az egyetlen, új megvilágítással szolgáló mondanivalója a Digitális Polgári Kör mai eseményén. Például arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben Brüsszelben éppen betiltották az utolsó orosz energiamolekulát is, addig Ukrajna Magyarországon keresztül jelentős mennyiségben vásárol orosz földgázt.
Orbán Viktor titkos beszéde az EU-csúcson: ezt mondta Ursula von der Leyenéknek
Visszatérve az EU-csúcsra, ez a téma a nagygyűlés legvégén került szóba, amikor a közönségből megkérdezték – a vonatkozó rész 2 óra 47 perctől hallható az alábbi felvételen –, hogy tulajdonképpen a színfalak mögött, milyen a megítélése Magyarország különutas politikájának.
Lázár János ezt annyival egészítette ki, hogy Orbán Viktor, mennyire érzi magát egyedül az európai vezetők között. "Elszigetelődéssel illet a sajtó. Amikor ott vagy az Európai Tanácsban, akkor ott csak ti vagytok, rajtatok kívül nincsen senki más.
Mennyire érzed magad kitaszítottnak?"
Orbán Viktor először egy székely viccel reagált. Van az a történet, mikor a fiú rohan az apjához, hogy rengetegen jönnek ellenük, mindkettejükre legalább tízen jutnak. Mire az öreg azt mondja: "Hát, annyi kell is".
Szerinte lehet innen is nézni a világot. De valóban, az egy nehezen kezelhető helyzet, hogy "mindenki szembe jön az autópályán". Azt mondja egy francia vagy egy német, hogy de kedves barátom, mi itt mindannyian máshogy gondoljuk. Miért gondolod, hogy neked van igazad?
A magyar kormányfő szerint ezt az elején nehezen kezelte, de most már könnyű, mert a migrációs csatát megvívta velük. Mind a 26 tagország első embere azt mondta, hogy Orbán Viktor jön szembe az autópályán, de ő kitarott és most a többiek már a fél karjukat odaadnák, hogyha olyan állapotok lennének náluk a migrációban, mint Magyarországon.
Tehát most már van egy hivatkozási alapom – mutatott rá. Majd ezt követően, némiképp váratlanul elmondta annak a beszédnek az összefoglalóját a közönségnek, amit a többi miniszterelnöknek mondott Brüsszelben csütörtökön.
Kétszer tettem kísérletet arra, hogy stratégia változást érjek el ennek a Tanácsnak a háborús politikájában. Mind a kétszer kudarcot vallottam, valószínűleg azért, mert nem érveltem elég jól
– kezdte.
- Egyszer javasoltam nektek, hogy hajtsunk végre egy 180 fokos fordulatot, amikor Donald Trump megnyerte az amerikai elnökválasztást. Ez mindannyiunkat felment, változtassunk.
- A második, amikor találkozott az amerikai elnök az orosz elnökkel Alaszkában. Újabb lehetőség. Javasoltam nektek, hogy változtassuk meg a stratégiánkat. Elutasítottátok.
De most én teszek még egyszer, harmadjára is egy kísérlet. Arra kérlek benneteket, fontoljátok meg, hajtsunk végre egy 180 fokos fordulatot, álljunk be az amerikai elnök mögé, ne csináljunk semmi mást. Támogassuk az amerikai elnök békekísérleteit és a végén érjük el a békét, mert higgyétek el,
olcsóbb a békét finanszírozni, mint a háborút. Erre kérlek benneteket!
Orbán Viktor azt már nem tette hozzá, de mint a fejleményekből kiderült, az EU egyelőre ezúttal sem fogadta meg a javaslatát, helyette 90 milliárd eurós háborús kölcsön ítélt meg Ukrajnának, hogy folytatni tudja a háborút Oroszország ellen.
Igaz, Magyarország már nincsen egyedül, ugyanis Szlovákia és Csehország is csatlakozott hozzá és nem mentek bele a közös hitelbe. Ennek viszont nagyon úgy tűnik, hogy meg lesz az ára.