Orbán Viktor egyetlen éjszaka alatt spórolt Magyarországnak 1400 milliárd forintot: de van egy rossz hír is

Egy nagyon hosszú és küzdelmes éjszakán vagyunk túl – erről írt néhány perccel ezelőtt Orbán Viktor a közösségi oldalán. A magyar miniszterelnök összefoglalta, hogy mi is történt az éjjel Brüsszelben a maratoni hosszúságú EU-csúcson.

Orbán Viktor spórolt Magyarországnak 1400 milliárd forintot / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Ennek részleteiről ebben a cikkben írtunk, ahogy arról is beszámoltunk, hogy Magyarország összefogott Szlovákiával és Csehországgal és kimaradtak Ukrajna pénzeléséből.

Orbán Viktor spórolt Magyarországnak 1400 milliárd forintot

A magyar miniszterelnök most rövid, de annál tömörebb értékelést adott a Brüsszelben történtekről, kifejezetten annak magyar vonatkozásáról.

Azzal kezdte, hogy az azonnali háborús veszélyt sikerült elhárítani. "Nem hagytuk, hogy az orosz vagyon felhasználásával Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak".

Ez a terv szerinte a háborúba sodorta volna Európát, és

1000 milliárd forint terhet rótt volna Magyarországra.

Ettől sikerült megvédenünk a magyar családokat – jegyezte meg. Ugyanakkor felhívta rá a figyelmet, hogy 24 tagállam úgy döntött, hogy a következő két évre hadikölcsönt ad Ukrajnának. Ha az ukránok a kölcsönt nem képesek visszafizetni, akkor azt ezen európai országoknak kell majd törleszteni.

A V3 együttműködés viszont újra elindult: Magyarország, Szlovákia és Csehország úgy döntött, hogy erre a vonatra nem száll fel. "Ezzel mentesítettük a gyerekeinket és az unokáinkat ennek a hatalmas, 90 milliárd eurós hitelnek a terheitől.

A hadikölcsön Magyarországra eső összege több mint 400 milliárd forint lett volna

– közölte Orbán Viktor. Vagyis eszerint a kétségtelenül hosszú, nagyjából 15 órán át tartó, éjszakába nyúló tárgyalássorozat eredményeképp Magyarország megspórolt 1400 milliárd forintot.

Csakhogy a kormányfő szerint rossz hírek is vannak, mert a háborús felkészülés szemmel láthatóan folytatódik Brüsszelben. Magyarország továbbra is a béke hangja Európában és nem engedi, hogy a magyar emberek adójából finanszírozzák Ukrajnát.

A békét és azt, hogy a magyarok pénzét ne küldjék Ukrajnába, csak egy nemzeti kormány tudja garantálni. Ha brüsszeli kormány van Magyarországon, akkor háborúba viszik Magyarországot, és minden pénzt Ukrajna támogatására fognak költeni. Ezt nem hagyhatjuk! – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.