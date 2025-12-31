Orbán Viktor elkezdett visszaszámolni, erre a bejegyzésre nem számítottunk – későbbre ígért tájékoztatást a miniszterelnök

Már reggel új bejegyzés jelent meg Orbán Viktor Facebook oldalán, a miniszterelnök azt írta az év utolsó napján, hogy nemsokára felvétel lesz, és elkezdett visszaszámolni. A kormányfő már a kommentszekcióban arra is ígéretet tett, hogy a részleteket hamarosan megosztja követőivel a közösségi oldalán.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor igen aktív a Facebook oldalán, másfél millió követője van, ami hazai és nemzetközi viszonylatban is magasnak tekinthető. Itt szokott megosztani új információkat, bejelentéseket tesz: írásos és videós tartalmak is megjelennek ezen a platformon és a You Tube-oldalán napjában többször is, ott publikálta például a TV2-nek adott évzáró interjút is.

Orbán Viktor Facebook oldala: szembetűnő a különbség

Az 1,5 milliós követőszám azt jelenti, hogy egyetlen év alatt több mint 200 ezerrel nőtt a követőtábora, hiszen tavaly decemberben még körülbelül 1,3 millióan követték a kormányfőt a platformon – teszi hozzá már a Magyar Nemzet. A lap szerint beszédes az összehasonlítás az ellenzéki oldallal is: Magyar Péter követőtábora a Facebookon közel sem éri el Orbán Viktorét, annak ellenére, hogy az ellenzéki politikus gyakran hivatkozik saját online népszerűségére.A Magyar Nemzet szerint a különbség különösen szembetűnő annak fényében, hogy a közösségi médiában betöltött szerep a politikai kommunikáció egyik legfontosabb eszközévé vált. Mint írják, Orbán Viktor Facebook-oldalának növekedése jól mutatja, hogy a kormányfő továbbra is kiemelt figyelmet fordít a digitális térre, amely a 2026-os választási kampány közeledtével még hangsúlyosabb szerepet kaphat.

Az már korábban kiderült, hogy Orbán Viktor most sem futamodik meg a kérdések elől, ám szemben a tavalyi, évzáró sajtótájékoztatóval, most nem az év végén tart sajtótájékoztatót, hanem a következő év elején. A kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint így most nem évzáró, hanem évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóra kerül majd sor, aminek az időpontja január 5., hétfő lesz, 11 órától.

Orbán Viktor azt is megígérte, hogy kérdés nem marad válasz nélkül.

Az évzáró, évindító nemzetközi sajtótájékoztató lassan hagyománnyá válik a kormányfő részéről, hiszen a mostani lesz zsinórban már a hetedik ilyen alkalom. Ezeken az eseményeken Orbán Viktor általában értékeli a mögöttünk hagyott évet, és felvázolja a következőt, miközben órákon át válaszol az újságírók kérdéseire. Várhatóan ez most sem lesz másként, hiszen Orbán Viktor nemzetközi szerepe felértékelődött Donald Trump megválasztása után, miközben választási évnek nézünk elébe.