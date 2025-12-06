Kecskeméten jön a következő nagy bejelentés: Orbán Viktor ismét színpadra lép – élő közvetítés
Szombat délelőtt 11 órakor rajtol Kecskeméten a Digitális Polgári Kör (DPK) rendezvénysorozatának legújabb állomása, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond, ezután pedig a nézők kérdéseire is válaszolni fog. A korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan Mikulás napján is fontos bejelentések jöhetnek, a Világgazdaság pedig élőben tudósít az eseményről, ahol szóba kerülhetnek gazdasági, energetikai és háborúval kapcsolatos témák is.
A miniszterelnök a győri és nyíregyházi fórumok után folytatja országjárását, és a legutóbbi állomások komolysága alapján most is érdemi bejelentésekre lehet számítani. A műsorvezető ezúttal Csiszár Jenő lesz, aki 27 év után tér vissza, Milánóból érkezve a rendezvényre. A fórumon felszólal Orbán Balázs politikai igazgató is, a közönség soraiban pedig ott lesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, helyi közéleti szereplőkkel és művészekkel együtt.
Orbán Viktor ünnepi bejelentésre készülhet?
A kecskeméti esemény különös hangsúlyt kap, mivel a miniszterelnök a legutóbbi, nyíregyházi felszólalása során is kiemelkedő gazdasági és energetikai ügyekről számolt be:
- az orosz elnökkel folytatott moszkvai tárgyaláson sikerült elérni, hogy Magyarország a következő időszakban is biztosan megkapja a leszerződött gáz- és olajmennyiséget;
- bejelentette, hogy a következő tíz évben 670 milliárd forintos fejlesztési csomag érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyébe;
- valamint a Tisza Párt gazdasági terveiről is szó esett, amelyek a miniszterelnök szerint Brüsszel régi követelései.
Mindezek alapján Kecskeméten is várható, hogy szóba kerül a térség fejlődése: út-, gyár- és szolgáltatásfejlesztések, valamint a Tisza-terv gazdasági következményei. Emellett előkerülhet Ukrajna finanszírozása is, különösen a legfrissebb brüsszeli viták fényében.
Az eseményről a Világgazdaság is élőben tudósít.
Az egész ország figyeli: Orbán Viktor valami különlegesre készül órákon belül – bejelenések jöhetnek Mikulásra?
Győr és Nyíregyháza után itt az újabb vidéki helyszín. Orbán Viktor nem akárkivel beszélget majd és benne van a pakliban, hogy fontos vállalások hangozhatnak el a következőkormányzati ciklusra vonatkozóan.