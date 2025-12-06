Itt a nagy visszatérés, majdnem 30 évet kellett rá várni: Orbán Viktor kecskeméti beszédére figyel az ország – élő tudósítás

Szombaton dél körül lépett színpadra Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör (DPK) háborúellenes gyűlésén. A magyar miniszterelnököt nem akárki, a 27 év után visszatért Csiszár Jenő kérdezi, a közönség felvetéseit is felhasználva.

Orbán Viktor kecskeméti beszéde: itt a nagy visszatérés / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Ugyan a kecskeméti rendezvény elsőre kampányprogramnak tűnhet, bőven benne van a pakliban, hogy

fontos vállalások hangozhatnak el a következő kormányzati ciklusra vonatkozóan.

Már csak azért is, mert a múlt héten a DPK nyíregyházi gyűlésén Orbán Viktor kifejezetten húsba vágó gazdasági kérdéseket hozott szóba, és részletes beszámolót adott az akkor frissen lezárult moszkvai tárgyalásairól.

Kecskeméten biztosan szóba fog kerülni az érintett régió fejlesztése: utak, gyárak, szolgáltatások. Bizonyosan téma lesz a Tisza-terv, hogy végrehajtása mit okozna a magyar gazdaságban. De szinte borítékolható az is, hogy Ukrajna finanszírozása is kulcstémaként jelenik majd meg, pláne a legfrissebb fejlemények tükrében.

Alább olvasható élő, folyamatosan frissülő tudósításunk Orbán Viktor beszédéről a DPK kecskeméti háborúellenes gyűléséről.

Orbán Balázs: ez a háborús eszkaláció második fázisa

A miniszterelnöki felszólalás előtt Orbán Balázs, a kormányfő politikai igazgatója beszélt. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió gazdasága két ok miatt szenved:

az erőszakosan vitt zöldátállás, az atomenergia leszerelése, és a tőkeellenes szabályozás, amely megfojtja az innováció megtelepülését.

Erre jön rá a háború. Négy éve tart már, Amerika szerencsére már dolgozik a lezárásán, de Európa ezzel párhuzamosan gőzerővel dolgozik egy EU–Oroszország háború előkészítésén 2030-ra. Ha Ukrajna tagja lesz az uniónak – ennek céldátuma 2029 –, sokkal könnyebb lesz forrásokat odavinni és katonai műveleteket indítani abból a térségből.

Orbán Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy a háború kitörésének tudományos leírása szerint a jelenlegi helyzet a második szakasznak felel meg, ami az előkészítésé. Az első a diplomáciai csatornák befagyasztása, a harmadik fázis a nyílt konfliktus.