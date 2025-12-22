M4: most adják át a forgalomnak Magyarország új autópályáját, Orbán Viktor avatja fel – élő tudósítás
Fontos útszakaszt adnak át Magyarországon. Elkészült az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakasza Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A hétfőn, Kenderes határában tartott avató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.
„Azt ígértük, hogy gyorsforgalmi utakat hozunk a Kunságba. Ezt az ígéretünket be is tartjuk” – mondta beszédében Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a kunok erősen reprezentáltak Magyarországon. Ők adták az utolsó kormányzót, innen származik a Magyar Nemzeti Bank elnöke is, és azóta rend is van a jegybanknál. Elmondta, hogy ez a térség időnként egy Nobel-díjassal is megajándékozza hazánkat. A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy az ő pártja az egyetlen, amelynek van Alföld-stratégiája.
Fontos bejelentést is tett Orbán Viktor
„2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt. Ez 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. Emellett felépítettünk 8 dunai és tiszai hidat, és most már huszonkét megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úttal. Elértük, hogy ma Magyarországon minden településről legfeljebb 30 perc alatt el lehet érni egy gyorsforgalmi utat” – sorolta a kormányfő, aki elmondta, a céljuk azt, hogy ezt a 30 percet lecsökkentsék 20 percre.
Orbán Viktor elmondta, hogy már tervezés alatt van a Debrecen-Békéscsaba négysávos gyorsforgalmi út is.
2026. január elsejétől a Magyarországra érkező és az országon áthaladó, 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autópályákat használhatják
– jelentette be a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, hogy az útépítéshez pénz kell, pénz pedig akkor van, ha nem adjuk oda másnak. Orbán kiemelte, hogy „a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint a ripityára lőtt Dobaszban egy ukrán oligarcha zsebében”. Elmondta, hogy a választásnak is az a tétje, hogy a pénzünket itthon költhessük el, és ne vegyék el tőlünk. Hozzátette, hogy ha az alföldiek szavazatát megkapják, akkor nem lehet gond 2026-ban.
Ezt tudjuk az M4-es autóútról
Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot. A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.
Ez a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:
- Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
- Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
- a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom egyébként már az elkészült jobb pályán egy ideje közlekedik.
A kivitelezés olyannyira a tervek szerint haladt, hogy az eredeti ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása csak 2026 első negyedévében lett volna esedékes, tehát a karácsony előtti átadás a tervezettnél hamarabbi időpontot jelent.