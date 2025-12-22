M4: most adják át a forgalomnak Magyarország új autópályáját, Orbán Viktor avatja fel – élő tudósítás

Fontos útszakaszt adnak át Magyarországon. Elkészült az M4-es autóút vadonatúj, 34 kilométeres szakasza Törökszentmiklós és Kisújszállás között. A hétfőn, Kenderes határában tartott avató ünnepségen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Azt ígértük, hogy gyorsforgalmi utakat hozunk a Kunságba. Ezt az ígéretünket be is tartjuk” – mondta beszédében Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a kunok erősen reprezentáltak Magyarországon. Ők adták az utolsó kormányzót, innen származik a Magyar Nemzeti Bank elnöke is, és azóta rend is van a jegybanknál. Elmondta, hogy ez a térség időnként egy Nobel-díjassal is megajándékozza hazánkat. A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy az ő pártja az egyetlen, amelynek van Alföld-stratégiája.

Fontos bejelentést is tett Orbán Viktor

„2010-ben a gyorsforgalmi utak hossza 1273 kilométer volt. Ez 2025-re közel 2000 kilométerre emelkedett. Emellett felépítettünk 8 dunai és tiszai hidat, és most már huszonkét megyei jogú város elérhető gyorsforgalmi úttal. Elértük, hogy ma Magyarországon minden településről legfeljebb 30 perc alatt el lehet érni egy gyorsforgalmi utat” – sorolta a kormányfő, aki elmondta, a céljuk azt, hogy ezt a 30 percet lecsökkentsék 20 percre.

Orbán Viktor elmondta, hogy már tervezés alatt van a Debrecen-Békéscsaba négysávos gyorsforgalmi út is.

2026. január elsejétől a Magyarországra érkező és az országon áthaladó, 20 tonnánál nagyobb kamionok kizárólag az autópályákat használhatják

– jelentette be a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy az útépítéshez pénz kell, pénz pedig akkor van, ha nem adjuk oda másnak. Orbán kiemelte, hogy „a magyarok pénzének jobb helye van az Alföldön, mint a ripityára lőtt Dobaszban egy ukrán oligarcha zsebében”. Elmondta, hogy a választásnak is az a tétje, hogy a pénzünket itthon költhessük el, és ne vegyék el tőlünk. Hozzátette, hogy ha az alföldiek szavazatát megkapják, akkor nem lehet gond 2026-ban.

Ezt tudjuk az M4-es autóútról

Erről az új szakaszról a Világgazdaság is több cikket írt a napokban. A kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt., a beruházás értéke nem érte el a 200 milliárd forintot. A mostani átadással az M4-es autóútból már több mint 150 kilométer készül el a főváros és a Jászság között.