Orbán Viktor azonnali választ vár Nagy Mártontól és Varga Mihálytól Magyarország vagyonáról: "Mi van, ha azt is elveszik?" – amint döntenek az oroszról, a hazai devizatartalékot biztonságba kell helyezni
Orbán Viktor úgy látja, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogatás, valamint a befagyasztott orosz vagyon kérdése sorsdöntő következményekkel járhat Európa jövőjére nézve. A miniszterelnök szerint az hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az egy nyílt hadüzenet – jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.
Rámutatott, hogy az orosz vagyon sorsáról jelenleg még egyhangú döntés szükséges, "hacsak nem követnek el egy újabb nyílt jogsértést, és nem mondják ki, hogy ez a döntés is ezentúl egyhangúság helyett már kétharmados minősített többséggel is meghozható ugyanarra a klauzulára hivatkozva".
Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis, hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.
A miniszterelnök biztosított arról, hogy Magyarország nem fogja támogatni az oroszok pénzének kisajátítását. Mivel Magyarország is ott tartja a devizatartalékát az Európai Unióban, ahol Oroszország, felvetül a kérdés, hogy biztonságban tudhatja-e a vagyonát.
Ha egyszer el lehet venni az oroszokét, mi van, ha eszükbe jut, hogy a magyarokét is elveszik?
- tette fel a kérdést.
Ezért már kiadta a pénzügyminiszternek és a jegybankelnöknek, hogyha ez a döntés megszületik, azonnal tegyenek javaslatot a kormánynak, hogy ilyen körülmények között hogyan kell gondolkodnunk a magyar devizatartalék biztonságos elhelyezést.
Orrbán Viktor itt a pénzügyminiszterként funkcionáló Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterről és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnökéről beszélt.
Orbán Viktor: Magyarország is tart pénzt annál a belga cégnél, ahol az oroszok
Orbán Viktor a Mandinernek adott interjút vasárnap, a kormányfő ismét felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amit az orosz vagyon befagyasztása okoz. Szerinte ez a lépés a háború egyik fontos alkérdése, aminek súlya egyre csak növekszik.
Emlékeztetett, az orosz devizatartalékot különböző, erre szakosodott európai pénzintézetekben tartják, és Magyarország is így jár el, ami ráadásul ma nagyobb, mint a történelem során bármikor. „Mi is különböző helyeken tartjuk, például annál a belga cégnél is, mint ahol az oroszok, és most ezt a vagyont le fogják foglalni, eddig csak befagyasztották, és fel akarják használni az ukránok finanszírozására ebben a háborúban.”
Magyarország is tart pénzt a devizatartalékaiból annál a belga letétkezelőnél, ahol az oroszok, az Euroclearnek ráadásul egy személyben kell majd az orosz elégtételért helytállnia, miután jogszerűtlen eljárásra hivatkozva Moszkva beperelte a napokban. Orbán Viktor szerint a második világháború óta nem volt példa ilyen eljárásra, amit most az ukránok megsegítése miatt tesz az Európai Unió. A kormányfő szerint tisztán kell látni a helyzetet: az orosz devizatartalék lefoglalása, majd fölhasználása az oroszokkal hadban álló fél megsegítésére, az maga a hadüzenet, a háborúba való belépés mozzanata.
Mennyi a devizatartalékunk?
A Magyar Nemzeti Bank nemzetközi tartaléka – közkeletű nevén devizatartaléka – november 30-án 50,2 milliárd euró, mintegy 19 200 milliárd forint volt, ez történelmi rekord a jegybank friss adatközlése szerint. A tartalékok értéke amerikai dollárban számolva 58 milliárd. A tartalékok október vége óta 1,9 milliárd euróval nőttek, amihez hozzájárul az aranytartalék 496 millió eurós felértékelődése és az „egyéb eszközök” 950 millió eurós növekedése.