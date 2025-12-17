Orbán Viktor azonnali választ vár Nagy Mártontól és Varga Mihálytól Magyarország vagyonáról: "Mi van, ha azt is elveszik?" – amint döntenek az oroszról, a hazai devizatartalékot biztonságba kell helyezni

Orbán Viktor úgy látja, hogy az Ukrajnának nyújtandó katonai és pénzügyi támogatás, valamint a befagyasztott orosz vagyon kérdése sorsdöntő következményekkel járhat Európa jövőjére nézve. A miniszterelnök szerint az hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az egy nyílt hadüzenet – jelentette ki a miniszterelnök kedden a Brüsszelbe tartó repülőgépen újságíróknak.

Orbán Viktor kiadta Varga Mihálynak és Nagy Mártonnak, hogy tegyenek javaslatot a magyar devizatartalék biztonságba helyezéséről / Fotó: Lakatos Péter / MTI

Rámutatott, hogy az orosz vagyon sorsáról jelenleg még egyhangú döntés szükséges, "hacsak nem követnek el egy újabb nyílt jogsértést, és nem mondják ki, hogy ez a döntés is ezentúl egyhangúság helyett már kétharmados minősített többséggel is meghozható ugyanarra a klauzulára hivatkozva".

Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis, hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.

A miniszterelnök biztosított arról, hogy Magyarország nem fogja támogatni az oroszok pénzének kisajátítását. Mivel Magyarország is ott tartja a devizatartalékát az Európai Unióban, ahol Oroszország, felvetül a kérdés, hogy biztonságban tudhatja-e a vagyonát.

Ha egyszer el lehet venni az oroszokét, mi van, ha eszükbe jut, hogy a magyarokét is elveszik?

- tette fel a kérdést.

Ezért már kiadta a pénzügyminiszternek és a jegybankelnöknek, hogyha ez a döntés megszületik, azonnal tegyenek javaslatot a kormánynak, hogy ilyen körülmények között hogyan kell gondolkodnunk a magyar devizatartalék biztonságos elhelyezést.

Orrbán Viktor itt a pénzügyminiszterként funkcionáló Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterről és Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnökéről beszélt.

Orbán Viktor: Magyarország is tart pénzt annál a belga cégnél, ahol az oroszok

Orbán Viktor a Mandinernek adott interjút vasárnap, a kormányfő ismét felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amit az orosz vagyon befagyasztása okoz. Szerinte ez a lépés a háború egyik fontos alkérdése, aminek súlya egyre csak növekszik.