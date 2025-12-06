Orbán Viktor megtette, nem a levegőbe beszélt: Magyarország tönkrezúzta Ursula von der Leyen nagy tervét – már csak egyetlen esély maradt Ukrajna pénzelésére

Magyarország megvétózza az eurókötvényeket, ami az EU befagyasztott orosz vagyon átadási tervének az alternatívája volt – írja a Politico. A befolyásos brüsszeli lap szerint Orbán Viktor kormányának döntése megemeli a tétet, így még hangsúlyosabbá váltak azok az erőfeszítések, amelyek Belgium meggyőzésére irányulnak a befagyasztott vagyon felszabadítására.

Orbán Viktor tönkrezúzta Ursula von der Leyen nagy tervét / Fotó: AFP

Az ügy előzménye november közepére nyúlik vissza, amikor az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállami vezetőknek, amiben pénzt kért Ukrajnának. A magyar miniszterelnök rögtön jelezte ellenállását, úgy fogalmazott, hogy "megdöbbentő, hogy amíg Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, addig ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt".

Ursula von der Leyen akkor több forgatókönyvet vázolt fel, hogyan lehetne további pénzforráshoz juttatni Zelenszkijéket. A Politico szerint Magyarország pénteken hivatalosan is kilőtte az egyiket:

kizárta az eurókötvények kibocsátását Ukrajna támogatására.

Ezzel megakadályozta az EU-t egy lehetséges B-terv végrehajtásában, amennyiben nem talál módot a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználására, amit Kijevnek szán egy 165 milliárd eurós hitel finanszírozására.

Az Európai Bizottság azt szeretné, ha a 27 uniós tagállam még ebben a hónapban, a decemberi csúcstalálkozón megállapodna Ukrajna bizonytalan gazdaságának támogatásáról egy olyan kölcsönnel, amely a zárolt orosz központi banki tartalékokon alapul. Csakhogy Belgium keményen ellenáll, mivel a befagyasztott pénzeszközök oroszlánrészéért ők vállaltak felelősséget és attól tartanak, hogy ha az oroszok pere mennek, azt elbukják.

Az eurókötvények alternatív finanszírozási forrást biztosítottak volna Ukrajnának, de Magyarország most elutasította az EU hétéves költségvetése által támogatott közös adósság kibocsátásának ötletét – nyilatkozta két uniós diplomata a Politicónak.