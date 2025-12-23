Valami készül: megkezdődik az utolsó kormányülés – Orbán Viktor három szóval összefoglalta az évet

Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó – írta a közösségi oldalán kedden reggel Orbán Viktor.

Orbán Viktor: valami készül, megkezdődik az utolsó kormányülés / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök egyúttal összefoglalta, mi történt 2025-ben.

Furcsa évünk volt.

Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz–ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.

Orbán Viktor: valami készül, megkezdődik az utolsó kormányülés

A magyar miniszterelnök felsorolta, hogy

elindították Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek,

bevezették a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét,

bevezették, és februárban kifizetik a 14. havi nyugdíj első részletét,

két lépcsőben megduplázták a családi adókedvezményeket,

90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot

és fix 3 százalékos hitelprogramot indítottak a kis- és középvállalkozásoknak.

A nemzetközi szankciós környezetben megvédték a rezsicsökkentést.

„És a sort még hosszan folytathatnám. Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is” – zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A kormányülést követően Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón ismerteti a legújabb döntéseket, erről a Világgazdaság élőben tudósít majd.

A kormányfő hétfő este interjút adott a TV2 Tények című műsorának. Ebben egyebek mellett arról beszélt, hogy ugyan egy háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Szerinte attól függetlenül, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználásától visszakozott az Európai Unió, „az irány nem változott” Brüsszelben.

Szerinte ha az orosz vagyont elvették volna, az Európai Unió tagállamai „Oroszország nyílt ellenségeivé” váltak volna. Kitért arra, a 27 uniós tagállamnak magáncégeken keresztül több vagyona van Oroszországban, mint az az orosz vagyon, amit Európában lefoglaltak. Ha az oroszok elszánják magukat arra, hogy a náluk lévő nyugat-európai vagyont, beleértve a magyart is, elveszik, akkor az európaiak többet vesztenek azon, mintha ők vennénk el az Európában lévő orosz vagyont. Hozzátette:

Magyarországnak nagyon komoly vagyona van Oroszországban,

egészségügyi, állategészségügyi, műszer-technológiai, energetikai cégeinek vagyontárgyai, így elemi érdeke, hogy ezek a vállalati vagyonok ne vesszenek oda.