Orbán Viktor fél a túlsúlytól, nem fizetne pluszpénzt - 1,6 milliós pakkal indul útnak

1.6 millió visszaküldött konzultációs kérdőív. Ennyien mondták el véleményüket a háborús adóemelési tervekről. Ezt viszem magammal jövő héten Brüsszelbe, ahol hangot adok a csendes többség véleményének. Remélem, a honvédség nem számol fel a túlsúlyért semmit – posztolta vasárnap a Facebookon Orbán Viktor, nemsokkal a 10 órakor kezdődő interjúja előtt, amiről a Világgazdaság tudósít majd.

Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

„Megvan a nemzeti konzultáció végleges részvételi adata. Több mint 1,6 millióan töltötték ki a Tiltakozzunk az adóemelések ellen című kérdőívet. Ez az 1,6 milliós magas részvétel önmagában is világos üzenet Brüsszelnek és Brüsszel bábjainak, a háborús adóemelésekre készülőknek. A magas részvétel azt mutatja, hogy a magyar emberek értik, hogy mi zajlik körülöttünk" – jelentette be Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes a Magyar Nemzet cikke szerint aláhúzta: nem akarják sem azt, hogy Brüsszel és bábjai háborúba sodorják az országot, sem azt, hogy a háború árát a magyar családokkal, nyugdíjasokkal és vállalkozásokkal fizettessék meg.

Szombaton a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárásának keretében Mohácson állt színpadra Orbán Viktor. A miniszterelnök a hosszú távú hatalomgyakorlás rejtelmeiről, a 20. század történelmi kudarcairól, a befagyasztott orosz vagyonról és a közelgő európai uniós csúcstalálkozóról is hosszan beszélt. De mivel a választásokig már csak 120 nap van hátra, egy-két aktuális belpolitikai kérdést is kapott.