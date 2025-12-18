Deviza
Orbán Viktor
EU csúcs
Brüsszel

Orbán Viktor nyilatkozatot tett közzé az EU-csúcsról: irgalmatlanul kiosztotta Brüsszelt – "Ehhez mi, magyarok nem fogunk asszisztálni"

„Továbbra sem fogunk asszisztálni a háború folytatásához” – jelentette ki a miniszterelnök.
2025.12.18, 07:12
Frissítve: 2025.12.18, 08:22

Brüsszeli hübrisz a csúcson. Így lehetne a legtalálóbban leírni azt, ami ezekben a napokban zajlik Brüsszelben.

Hungarian PM Orban meets US president Trump
Orbán Viktor: nem fogunk asszisztálni a háború folytatásához / Fotó: AFP

A tegnapi EU–Nyugat-Balkán csúcsot sikerült úgy előkészíteniük, hogy a szerb elnök el sem jött. Nem is csoda. Négy éve hitegetik, de egy tapodtat sem léptek előre a szerb csatlakozás ügyében. Ismerős szituáció: „jogállamisági problémák”. Az ukrán csatlakozásnál persze ilyen problémákat nem tártak fel a brüsszeli revizorok. Jól tette Vucic elnök, hogy nem asszisztált ehhez a színjátékhoz. 

Az pedig az unió és a csúcsot összehívó brüsszeli bürokraták szégyene, hogy a tagállamok jelentős része el se jött tegnap Brüsszelbe.

De jut majd a hübriszből mára is. Fogadkoznak a bürokraták, hogy addig nem mehetünk haza, ameddig nincs megoldva Ukrajna finanszírozása. Vagyis a háború finanszírozása.

Ehhez pedig mi, magyarok nem fogunk asszisztálni. És addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál. 

 

Kezdődik: most dől el Ukrajna sorsa, Brüsszel egy utolsó rohamot indít – kihagyhatják Magyarországot és Szlovákiát 

Sorsdöntő lehet a mai EU-csúcstalálkozó. Megmutatkozhat, hogy a blokk vezetői valóban képesek-e együtt dolgozni, vagy a nemzeti nézetkülönbségeik túl nagyok ahhoz, hogy leküzdjék azokat. Az égető kérdés az, hogy az EU meg tudja-e győzni Belgiumot arról, hogy csatlakozzon a tervéhez, miszerint eurómilliárdokat szivárogtat a befagyasztott orosz vagyonból Ukrajnának, hogy az ország fizetőképes maradjon. Ha az EU kudarcot vall, az elkövetkező években „súlyos károkat” szenved majd el – figyelmeztetett Friedrich Merz német kancellár a Politico szerint.
A sorozatos kudarcok után a mai nap az utolsó esély arra, hogy zöld utat adjanak egy javaslatnak, amely 210 milliárd euró értékű orosz eszközt vonna be a blokk egészére egy Ukrajnának nyújtandó hitel finanszírozására.

Belgium támogatása kulcsfontosságú, mivel a befagyasztott vagyon nagy része a brüsszeli székhelyű Euroclear pénzügyi letétkezelőnél található, és kormánya attól tart, hogy Moszkva megtorolja a helyzetet.

Hetekig tartó győzködés ellenére Bart De Wever belga miniszterelnök – a hajthatatlanságáról híres flamand jobboldali politikus – nem mozdult, és továbbra is erős belföldi támogatást élvez. Kevesebb mint 24 órával a kritikus időpont előtt a belga nagykövet zárt ajtók mögötti tárgyalások során azt mondta kollégáinak, hogy „hátrafelé haladunk”.

Közös hitel, Szlovákia és Magyarország nélkül

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt mondta: „Két különböző lehetőséget javasoltam a közelgő Európai Tanács ülésére, az egyiket az eszközökön, a másikat az EU hitelfelvételén. És el kell döntenünk, melyik utat akarjuk követni” – mondta szerda reggel az Európai Parlamentben, Strasbourgban elmondott beszédében.

Egy ilyen terv kulcsa az lenne, hogy Magyarországot és Szlovákiát – amelyek mindketten ellenzik Ukrajna további megsegítését – leválasszák a közös adósságprogramról.

