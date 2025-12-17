Orbán Viktor megszólalt az orosz energia betiltásáról, elárulta, mit tesz Magyarország: "Történelmi korszakba léptünk, olaj- és gázmezőket veszünk"
Orbán Viktor Brüsszelben világossá tette: Magyarország hosszú távon tulajdonszerzéssel védi ki az energiaellátás kockázatait. Az MVM és a Mol már ma is olaj- és gázmezők birtokosa, és ez a stratégia folytatódik.
A miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs utáni sajtótájékoztatón egyértelművé tette: Magyarország energiabiztonsági politikája új szakaszba lépett. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ország nem fogad el olyan uniós döntéseket, amelyek bármely energiaforrásról való leválást kényszerítenének ki, mert a cél nem az elszakadás, hanem a diverzifikáció.
Orbán Viktor: nem követjük a bukott brüsszeli energiapolitikát
A kormányfő szerint az Európai Unió egyik legsúlyosabb történelmi hibája az orosz energiáról való leválás erőltetése volt.
Úgy fogalmazott: miközben helyes, hogy Európa több forrásból szerezzen be energiát, gazdaságilag irracionális a legbőségesebb és legolcsóbb ellátási forrástól elvágni magát.
A téli fagyok előtt tiltották ki Európából az orosz kőolajat és földgázt — Magyarország perel
Magabiztos többséggel megszavazta a parlament az orosz gáz kivezetését célzó RePower EU-t, ami megtiltja az orosz LNG-gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-tól. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza, pert indítanak.
Ez a megközelítés Magyarország érdekeivel is nyíltan szembemegy, ezért a magyar kormány ezt következetesen ellenezni fogja.
Orbán Viktor bejelentette: Magyarország már nemcsak különböző országoktól vásárol olajat és földgázt, hanem konkrét olaj- és gázmezőket is megszerez.
Hamarosan nem csak olajat meg gázt fogunk vásárolni, hanem egész mezőket fogunk megvenni, hogy fenntartsuk az energiabiztonságot
– fogalmazott. Elmondása szerint az MVM és a Mol magáncég is aktív szereplője lesz ennek a stratégiának, és már most is vannak magyar tulajdonban lévő olaj- és gázmezők.
A miniszterelnök szerint ez történelmi korszakváltás: Magyarország az energiakitettségére immár tulajdonosi pozícióval válaszol. A mezővásárlások révén az ország nemcsak beszerzési oldalon diverzifikál, hanem közvetlen hozzáférést is szerez az energiahordozókhoz, ami hosszú távon nagyobb stabilitást és mozgásteret biztosít.
Arra a kérdésre, hogy az új források árban versenyképesek-e az orosz energiával, Orbán Viktor röviden annyit mondott:
ez a kereskedők dolga.
Ugyanakkor világossá tette, hogy a stratégia lényege nem az árverseny pillanatnyi megnyerése, hanem az ellátásbiztonság és a nemzeti érdekek védelme.
A kormányfő szerint az EU jelenlegi energiapolitikája zsákutcába vitte Európát, miközben Magyarország következetesen olyan megállapodásokat kötött Azerbajdzsánnal, az Egyesült Államokkal és más partnerekkel, amelyek bővítik az elérhető forrásokat. A mezővásárlások ezt a politikát egészítik ki, és Orbán Viktor szerint ezt az irányt folytatni kell.
Míg Brüsszel elzárná a gázcsapot, Washingtonban újabb szövetség született: öt évre garantált a magyar energiabiztonság – Szijjártó elárulta a részleteket
Washington egyre nagyobb segítséget nyújt, miközben Brüsszel folyamatosan aláássa Magyarország energiaellátását. Az amerikai–magyar energiaügyi együttműködés új szintre lépett: az MVM és a Chevron megállapodása évi 400 millió köbméter LNG-t biztosít az elkövetkező öt évben.