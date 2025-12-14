Orbán Viktor: Itt mindenki torkaszakadtából üvölt, szó sincs elcsendesedésről

Az advent közeledte ellenére sincs lehetőség az elcsendesedésre a po,litikában, hiába lenne erre igény, mindenki üvölt, mind a belpolitikában, mind a külpolitikában is, a 20225-ös évet is leginkább a zajos jelző jellemzi megfelelően – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a Mandinernek adott interjúban.

Ezért érdeklődnek a magyarok a külpolitika iránt

Donald Trump amerikai elnök januári hivatalba lépése lezárt egy korszakot és egyre világosabban látszik egy új korszak kibontakozása, ezért egy nem egy szokásos választás előtti év.

A Hotel Lentulai podcast vendégeként a kormányfő arra is felhívta a figyelmet, hogy az országszerte tapasztalható élénk külpolitikai érdeklődés hátterében az áll, hogy az emberek azt tapasztalták a Szovjetunió összeomlása óta, és a 20. században, hogy ami a világban történik, az előbb-utóbb az ő életükben is megjelenik.

A 20. században ennek legtöbbször kárvallottjai voltunk, kivéve a szovjet birodalom bukását.

Fontos elemét jelenti a külpolitikaiérdeklődésnek a rezsivédelem is, hiszen Romániában vagy Lengyelországban kétszeres, Csehországban háromszoros a háztartási rezsiköltség, amit a magyarok is érzékelnek. Azt a miniszterelnök is elismerte, hogy piaci alapon a rezsivédelem természetellenes, ám Orbán Viktor úgy vélte, hogy a gazdasági folyamatokba be kell avatkozni, ha a nép ellen van.

A Trump-találkozó titkai

A Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatását elemezve a miniszterelnök elárulta, hogy miért várt 10 hónapig a találkozóval: szerinte elő kellett készíteni a találkozót, ahol nemcsak az orosz olja és gáz elleni szankciók alóli mentesség volt font téma, de szó esett energiavásárlásról, atomenergetikai együttműködésről és gazdasági kérdésekről, valamint a pénzügyi védőpajzsról is.

Arra a kérdésre, hogy ez egy nagyobb stratégiába illeszkedik-e, Orbán Viktor elmondta, hogy igen, és ez a nemrég nyilvánosságra hozott amerikai nemzetbiztonsági stratégiában le is lepleződött. A magyar-amerikai kapcsolat különleges jelentőségűvé vált, miközben

világossá vált, hogy mást gondol a világról Washington és Brüsszel, ami negy merőben új helyzetet eredményezett.

Orbán Viktor felidézte, hogy azért támogatta már akkor Donald Trumpot Hillary Clintonnal szemben, mert úgy érezte, hogy komoly változások jönnek, aihez legény kell a gátra. Emellett az is fontos volt, hogy a változásokhoz az establishmenten kívülről érkezett vezető érkezzen. Trump elnöksége esetében a pozitív következmények meghaladják a negatívakat. Utóbbiak közé tartoznak a vámok például.