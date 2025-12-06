Deviza
EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0% EUR/HUF381.97 0% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF437.64 0% CHF/HUF408 +0.04% PLN/HUF90.29 -0.02% RON/HUF75.02 0% CZK/HUF15.78 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Tisza-csomag
baloldali megszorítócsomag
Csiszár Jenő
Orbán Viktor
baloldal
kutyaadó
adóemelés

Orbán Viktor megvizsgálta a kutyaadót és különös megállapításra jutott: „Ezt nem buta emberek írták"

A miniszterelnök világossá tette: a Fidesz célja továbbra is az alacsony adók és az embereknél hagyott jövedelem. Orbán Viktor szerint a Tisza-csomag nem butaság, csak klasszikus baloldali gazdaságpolitika, amely újra az állam zsebébe terelné a pénzt.
VG
2025.12.06., 15:12

Orbán Viktor Kecskeméten, a Digitális Polgári Kör (DPK) nagygyűlésén a Tisza-tervről és a magyar gazdaságpolitika választási tétjéről is beszélt Csiszár Jenővel. A miniszterelnök ismét hangsúlyozta, hogy a jobboldali modell az adócsökkentést és a polgárok önálló döntési jogát helyezi előtérbe, míg a baloldali megközelítés politikai kontrollt és adóemelést alkalmaz.

Orbán Viktor
Orbán Viktor szerint a Tisza-csomag nem butaság, csak klasszikus baloldali gazdaságpolitika, amely újra az állam zsebébe terelné a pénzt / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Fischer Zoltán

Orbán Viktor: a valóság a Tisza-terv ellen van

A Kecskeméten zajló beszélgetésen a miniszterelnök a Tisza-tervet elemezve kiemelte: Magyarországon a gazdaságpolitikában valójában két modell marad: a jobboldali és a baloldali.

„A baloldal szerint az a jó, ha a pénz a politikusoknál van, így lehet kijavítani az igazságtalanságokat. Csak akárhányszor kipróbálták, baj lett belőle” – mondta, utalva a múltbeli adó- és állami intézkedések negatív tapasztalataira.

Orbán Viktor leszögezte: a jobboldali megközelítés szerint a közös célok eléréséhez mindig szükség van forrásokra, de a többi pénzt az emberek és a vállalatok döntsék el.

Ennek a vége az adócsökkentés a jobboldalon, a baloldalnál pedig az adóemelés

– foglalta össze a miniszterelnök.

 

Orbán Viktor azonban meglepő ítéletet mondott a Tisza-tervről:

Ezt nem buta emberek írták, de tőrőlmetszett baloldali megközelítés. 

Példaként említette a kutyaadót, amely szerinte logikus ugyan, tekintettel arra, hogy Magyarországon a legmagasabb az egy főre eső kutyák száma, de a tervezés alapvetően nem a jobboldali gazdaságpolitika logikája szerint készült.

Itt a nagy visszatérés, majdnem harminc évet kellett rá várni: Orbán Viktor kecskeméti beszédére figyel az ország – élő tudósítás

Győr és Nyíregyháza után Kecskeméten gyűlt össze a háborúellenes közösség. Az esemény csúcspontja Orbán Viktor felszólalása, amely ezúttal különleges keretek között zajlik: Csiszár Jenő kérdezi, aki 27 év után tért vissza. A miniszterelnök bejelentéseit élőben közvetítjük.

A miniszterelnök ezzel szemben kiemelte, hogy a Fidesz gazdasági programja nem papíron létezik, hanem a való életben. „Meg lehet nézni, ez csináljuk” – mondta, hangsúlyozva, hogy a kormány intézkedései a gyakorlatban is a polgárok javát szolgálják, és a jobboldali gazdasági modell elveit követik.

Elég csak az elmúlt egy évet vizsgálni: a kormány újabb, célzott családtámogatási eszközöket vezetett be: bővült a CSOK Plusz , a falusi CSOK és a Babaváró, valamint bevezették az óriási népszerűségnek örvendő Otthon Start programot is – az adókedvezmények, támogatások és kedvezményes hitelek nemcsak a gyermekvállalást és az otthonteremtést teszik könnyebbé, hanem közvetetten a háztartások pénzügyi helyzetén is javítanak, miközben a magyar gazdaságot is serkentik. 

Emellett olyan, közvetlenül a mindennapi terheket csökkentő intézkedések is életbe léptek, mint a 30 év alatti anyák szja-mentessége vagy a nagycsaládosokat célzó lakásfelújítási támogatások.

A vállalkozásoknak is komoly mozgásteret adtak:

A kormány szerint mindez azért működik, mert a pénz jó helyen van az embereknél és a vállalkozásoknál – ez adja a gazdaság erejét és az új munkahelyek alapját.

Ezzel szemben a Tisza-terv egy sor olyan intézkedést tartalmaz, amely klasszikus baloldali logika mentén megemelné az adókat és központosítaná a forrásokat. 

A különböző új terhek – a kutyaadótól a vagyoni típusú terhekig – végső soron a háztartások és a cégek pénzét vonnák el, visszatérve ahhoz a gondolkodáshoz, hogy a politikusok tudják a legjobban, mi kell a magyar népnek.

Orbán Viktor szerint nem véletlen, hogy minden ilyen baloldali kísérlet vége megszorítás és leálló növekedés lett: ahol az állam erőből elveszi a pénzt, ott eltűnik a beruházási kedv, lelassul a gazdaság és végső soron a családok járnak rosszul.

A kormány álláspontja világos: nem adóemelésekkel, hanem adócsökkentéssel, nem központosítással, hanem a dolgozó emberek megerősítésével lehet stabil, kiszámítható jövőt építeni Magyarországon.

Titkos magyar–amerikai–orosz tárgyalások indulnak el, óriási delegáció megy Moszkvába: most kötik meg a háború utáni első üzleteket

A miniszterelnök a diplomáciai előrelátás és a gazdasági együttműködés fontosságát emelte ki. Orbán Viktor a DPK kecskeméti nagygyűlésén hangsúlyozta, hogy a 2026-os választás lesz az utolsó lehetőség Magyarország számára a béke és a nemzeti érdekek megőrzésére.

 

Országszerte

Országszerte
1063 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Tisza-csomag

Orbán Viktor megvizsgálta a kutyaadót és különös megállapításra jutott: „Ezt nem buta emberek írták"

A miniszterelnök világossá tette: a Fidesz célja továbbra is az alacsony adók és az embereknél hagyott jövedelem.
6 perc
részvény

Befektetés: szédületes lendület a magyarok kedvencénél – egy hónap alatt 250 milliárd forintot lehetett bezsebelni

Újabb mérföldkövet lépett át a hazai alapkezelői szektor, az októberi 2,5 százalékos ugrással 26 ezermilliárd forintra nőtt a kezelt vagyonuk.
12 perc
Nemzetközi Valutaalap (IMF)

Ukrajna már így is nyakig el van adósodva, a nyugat által rákényszerített IMF-hitel drága, nagyon rossz konstrukciót erőltettek Kijevre

Az IMF-fel folytatott együttműködés egyfajta szükséges rossz, enélkül nem kapna másoktól hitelt az ország.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu