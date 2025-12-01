Deviza
megszorítócsomag
Tisza Párt
Kármán András államtitkár
Orbán Viktor

Orbán Viktor ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, másfél évig a miniszterelnöknek dolgozott: "Emberek közé nem szabad engedni" – videó

Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja. Orbán Viktor most röviden és tömören elmondta róla a véleményét.
Hecker Flórián
2025.12.01., 20:17

A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – erről beszélt Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban.

Orbán Viktor
Orbán Viktornak dolgozott a Tisza vezető gazdaságpolitikusa / Fotó: Kurucz Árpád

A miniszterelnök annak kapcsán szólalt meg, hogy hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, ami a Tisza gazdasági programjaként vált ismertté a nyilvánosságban, bár Magyar Péter még a létezését is tagadja.

Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kíván végrehajtani. Az anyag tíz oldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A Világgazdaság ismeri a teljes munkatervet, ezért tudott beszámolni számos kardinális felvetésről, mint 

Hiába a részletes javaslatok, a kormánnyal nem szimpatizáló oldal, beleértve a média egy jelentős részét is, azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született.

Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,

szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett,

csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé.

Orbán Viktornak dolgozott a Tisza vezető gazdaságpolitikusa

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.

A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: "nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel". Orbán Viktor hozzátette: ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat (itt minden bizonnyal Kármán Andrásra gondol – a szerk.), egy bankár, az Ersténél dolgozik.

Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni ennek a lenyomata ez itt

– zárta rövid érékelését a kormányfő.

