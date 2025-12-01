Orbán Viktor ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, másfél évig a miniszterelnöknek dolgozott: "Emberek közé nem szabad engedni" – videó

A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – erről beszélt Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban.

A miniszterelnök annak kapcsán szólalt meg, hogy hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, ami a Tisza gazdasági programjaként vált ismertté a nyilvánosságban, bár Magyar Péter még a létezését is tagadja.

Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kíván végrehajtani. Az anyag tíz oldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A Világgazdaság ismeri a teljes munkatervet, ezért tudott beszámolni számos kardinális felvetésről, mint

Hiába a részletes javaslatok, a kormánnyal nem szimpatizáló oldal, beleértve a média egy jelentős részét is, azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született.

Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,

szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett,

csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé.

Orbán Viktornak dolgozott a Tisza vezető gazdaságpolitikusa

Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.