Orbán Viktor ismeri a Tisza vezető gazdaságpolitikusát, másfél évig a miniszterelnöknek dolgozott: "Emberek közé nem szabad engedni" – videó
A tiszás megszorító csomag 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – erről beszélt Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videóban.
A miniszterelnök annak kapcsán szólalt meg, hogy hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, ami a Tisza gazdasági programjaként vált ismertté a nyilvánosságban, bár Magyar Péter még a létezését is tagadja.
Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kíván végrehajtani. Az anyag tíz oldalakon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A Világgazdaság ismeri a teljes munkatervet, ezért tudott beszámolni számos kardinális felvetésről, mint
- a vagyonadó,
- a kutyaadó és a macskaadó,
- a cigaretta és az alkohol áfaemelése,
- az autóipar áfaemelése,
- a szja-rendszer átalakítása,
- a céges adóstruktúra totális módosítása
- vagy éppen a nyugdíjrendszeré.
Hiába a részletes javaslatok, a kormánnyal nem szimpatizáló oldal, beleértve a média egy jelentős részét is, azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született.
Ebben hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.
De a legsúlyosabb ténybeli csapást erre a védekezésre az mérte, mikor egy fontos bennfentes beismerte, hogy a legelőször kiszivárgott,
szintén letagadott tiszás szándék a háromkulcsos szja-rendszer bevezetésére igenis létezett,
csak Magyar Péterék megijedtek, amikor kikerült a nyilvánosság elé.
Orbán Viktornak dolgozott a Tisza vezető gazdaságpolitikusa
Kint a tiszás megszorító csomag. 600 oldal, 6 aláírás, 50 százalék baloldali megszorítás, 50 százalék brüsszeli ukáz – írta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn este a Facebookon.
A bejegyzéshez csatolt videóban a kormányfő arra a kérdésre, hogy mi a véleménye a tiszás megszorító csomagról, azt mondta: "nem lep meg, mert ezt mind olvastam már. Csak az volt odaírva, hogy Brüsszel". Orbán Viktor hozzátette: ismeri a vezető gazdaságpolitikusokat (itt minden bizonnyal Kármán Andrásra gondol – a szerk.), egy bankár, az Ersténél dolgozik.
Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni ennek a lenyomata ez itt
– zárta rövid érékelését a kormányfő.