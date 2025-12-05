Orbán Viktor egyszerű kérdést tett fel, de százmilliárdok múlnak a válaszon – „vizsgálják meg, mit szeretnének?"

A háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak Magyarországon – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) magyar vállalkozók napi kitüntetésünnepségén, pénteken.

Fotó: Csudai Sándor

Orbán Viktor elárulta, háború nélkül mennyivel jutna több pénz gazdaságfejlesztésre

A kormányfő beszédét azzal kezdte, hogy köszönetet mondott a vállalkozók munkájáért, akik nehéz, mondhatni háborús körülmények ellenére teljesítettek jól. Orbán Viktor kifejtette, hogy a GDP 1 százalékos növekedése mintegy 400 milliárd forintos bevételt jelent a költségvetés számára. Ha béke lenne, akkor szerinte legalább 800 milliárd forinttal lenne több a költségvetésben, amiből persze jutna más rászoruló csoportoknak, de még ezen súrlódási veszteség ellenére is jelentős összeg maradna gazdaságfejlesztésre. Ezért a háború leginkább a gazdaságnak árt. Ezután tért ki arra, hogy

Magyarországon a háború vesztésre, a vállalkozók győzelemre állnak.

Ennek az az oka, hogy Magyarország kimaradt a háborúból és annak finanszírozásából. Orbán Viktor azt is kifejtette: nem véletlen, hogy a leginkább üzleti alapon gondolkodó Egyesült Államok is kiszállt már a háború finanszírozásából. Ezért a háború árát Nyugat-Európának kell megfizetnie, ami borsos lesz.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a gazdaság hajtóerejét a vállalkozások adják, nekik köszönhető, hogy a háború blokkoló hatása ellenére az 1 százalékos növekedést Magyarország el tudta érni. A vállalkozásoknak köszönhető az is, hogy a kormány 11 pontos adócsökkentése mintegy 90 milliárd forinttal tudja segíteni a kis- és középvállalkozókat, de a vállalkozások érdeme az is, hogy van tér a minimálbér emelésére, a családi adókedvezmény növelésére, az édesanyák szja-mentességére vagy éppen a 3 százalékos hitelre az otthonteremtés céljából és a vállalkozásoknak.

Ez a baloldali és jobboldali gazdaságpolitika közötti különbség

Orbán Viktor a jövőt illetően arra kérte a jelenlevőket, hogy vizsgálják meg, baloldali vagy jobboldali gazdaságpolitikát szeretnének-e. Véleménye szerint a baloldali gazdaságpolitika azon alapul, hogy a politikusok jobban tudják, hogy hol a pénz helye, így elveszik majd szétosztják, ami mindig bürokráciát, túlszabályozást, segélyeket és segélyekkel való visszaélést, korrupciót eredményez, és adóemelésre lesz szükség.