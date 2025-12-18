Szerződésszegésre kényszerítené Magyarországot az orosz gáz vásárlásának uniós betiltása

Az uniós tagországok a jövő évtől nem vásárolhatnak oroszországi eredetű cseppfolyós földgázt (LNG), 2027. szeptember 30. után pedig vezetékest sem. Az uniós parlamenti döntés azért született, hogy az orosz gáz európai vásárlási tilalma következtében csökkenjenek az Ukrajna ellen háborút indító Oroszország bevételei.

Orosz gáz nélkül kellene meglennie az Európai Uniónak / Fotó: Michal Bednarek / Photocreo/ Shutterstock

Látszólag elsősorban a vezetékes gázt beszerző Magyarország és Szlovákia kerülhet a mostaninál rosszabb helyzetbe, mert sok uniós tagország már levált az orosz gázról. Ám ez nincs pontosan így, hiszen jelenleg is nagy mennyiségű orosz energiahordozó (LNG és kőolaj) érkezik orosztól eltérő zászló alatt a földrészre. Ezt akadályozná meg az a további uniós előírás, amely szerint a kereskedőknek igazolniuk kellene az általuk eladott szénhidrogén eredetét.

Az új uniós tilalmat Magyarország és Szlovákia is ellenzi. Orbán Viktor miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs utáni sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Magyarország nem fogad el olyan uniós döntéseket, amelyek bármely energiaforrásról való leválást kényszerítenének ki, mert a cél nem az elszakadás, hanem a diverzifikáció.

Magyarország szerződésszegésre kényszerülne

A 2021-ben aláírt 15 éves magyar–orosz hosszú távú gázvásárlási megállapodás 2036-ban jár le. Ezt a szerződést kellene felrúgnia – viselve a következményeket – Magyarországnak, ha eleget tenne az új uniós döntésnek. A szerződés évi 4,5 milliárd köbméter importját rögzíti, ezt kellene máshonnan pótolni. Magyar kereskedők, például az MVM a spotpiacon is vásárolnak orosz gázt, tehát ezt is más forrásúval kell helyettesíteni.

Fontos továbbá, hogy Ukrajna gázellátásának számottevő része, egyes időszakokban akár a fele is, éppen a magyarországi gázhálózat felől történik.

Ebben is jócskán lehet orosz gáz, hacsak nem a teljes tétel az. Kap gázt Ukrajna (a szintén Magyarországon át orosz gázt importáló) Szlovákia, valamint Lengyelország irányából is, továbbá egy kisebb tételt Romániából.

Ukrajna értékes gázpiac, a kereskedők el fogják látni a jövőben is, csak más forrásból. Az új uniós tilalom például a saját földgázából ki sem látó Egyesült Államok malmára hajtja a vizet.