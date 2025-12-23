Deviza
EUR/HUF391,08 +0,63% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,52 +0,38% RON/HUF76,83 +0,58% CZK/HUF16,06 +0,58% EUR/HUF391,08 +0,63% USD/HUF331,46 +0,33% GBP/HUF447,83 +0,63% CHF/HUF420,88 +0,84% PLN/HUF92,52 +0,38% RON/HUF76,83 +0,58% CZK/HUF16,06 +0,58%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 822,96 -0,06% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 874 -0,49% OTP35 380 -0,2% RICHTER9 710 +0,41% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 074,15 +0,42% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 446,75 -0,44% BUX110 822,96 -0,06% MTELEKOM1 808 +0,44% MOL2 874 -0,49% OTP35 380 -0,2% RICHTER9 710 +0,41% OPUS546 0% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS150 +1,33% WABERERS5 260 -0,76% BUMIX10 074,15 +0,42% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 446,75 -0,44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
lengyelország
csehország
orosz
ria novosti
orosz olaj

Új ország jelentkezett be az oroszok után, hatalmas terminállal szállnák meg Európát: Magyarország is szóba került – nem lesz többé gond, hogy nincs tengerpartunk?

Lengyelország újabb LNG-beruházásai nemcsak a saját ellátásbiztonságát erősítenék, hanem a teljes kelet-közép-európai gázpiac működését is átalakíthatják. Egy orosz gázipari szakértő szerint a bővülő lengyel újragázosítási kapacitások révén Magyarország és Szlovákia is könnyebben juthat alternatív forrásokhoz, annak ellenére, hogy egyik országnak sincs tengeri kijárata.
VG
2025.12.23., 10:50

A lengyel LNG-terminálok kapacitásának növelése több milliárd köbméterrel bővítené a régióban elérhető gázmennyiséget, ami érdemben növelné a spot piaci mozgásteret – írta a RIA Novosztyi orosz hírportál.

Daily Life In Rzeszow lng orosz
Az orosz szakértő szerint különösen Szlovákia és Magyarország járhat jól / Fotó: NurPhoto via AFP

„A további több milliárd köbméternyi újragázosított energia szabadabb működést tesz lehetővé a spot piacon. Ez segíteni fog Ukrajna, Szlovákia, Csehország és Magyarország gázszállító rendszereinek feltöltésében” – magyarázta Pavel Marisev, az Orosz Gáztársaság szakértői tanácsának tagja.

Tenger nélkül is van út a gázhoz

A szakértő szerint különösen Szlovákia és Magyarország járhat jól, mivel a tengeri hozzáférés hiánya eddig strukturális hátrányt jelentett az energiaellátásban. A lengyel LNG-infrastruktúra bővítése azonban alternatív belépési pontot nyithat meg a régió számára, csökkentve a korábbi egyoldalú függőségeket.

A tengerparttal nem rendelkező Szlovákia és Magyarország alternatív erőforrásokhoz jut hozzá

– tette hozzá Marisev. Lengyelország már most is kulcsszereplője az európai LNG-láncnak: a swinoujsciei terminál folyamatos bővítése mellett úszó LNG-terminál (FSRU) fejlesztése is napirenden van, amely a következő években tovább növelheti a régióba érkező cseppfolyós földgáz mennyiségét.

Illeszkedik a régiós energiapolitikai fordulathoz

A lengyel tervek beleillenek abba a folyamatba, amelyről a Világgazdaság korábban is írt:

  • Szlovákia
  • és Lengyelország

között erősödik az energetikai együttműködés, miközben a régió országai egyre inkább LNG-alapú, diverzifikált beszerzési útvonalakra építenek.

A lengyel LNG-kapacitások növekedése így nemcsak geopolitikai üzenet, hanem konkrét piaci hatással járhat: több elérhető gáz, nagyobb verseny, rugalmasabb árképzés a közép-európai spot piacokon.

Nem dominancia, hanem új egyensúly

Az orosz elemző ugyanakkor hangsúlyozza: Lengyelország célja nem az európai gázellátás „megszállása”, hanem egy új, többpólusú rendszer kialakítása, amelyben az LNG-terminálok a vezetékes szállítás mellett kiegészítő, stabilizáló szerepet töltenek be.

Ez a megközelítés – még orosz szemszögből is – azt sugallja, hogy a közép-európai országok mozgástere nő, és

a tengeri kijárat hiánya egyre kevésbé jelent stratégiai zsákutcát Magyarország számára.

Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná

Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a szeptemberi brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.

Mindenesetre most Niemczycki szerint Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg: működik a Swinoujscie LNG-terminál, épül az FSRU úszó gázfogadó Gdanskban, a Baltic Pipe vezetéken keresztül pedig Norvégia felől is érkezhet gáz. 

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
csehország

Új ország jelentkezett be az oroszok után, hatalmas terminállal szállnák meg Európát: Magyarország is szóba került – nem lesz többé gond, hogy nincs tengerpartunk?

Így Magyarország és Szlovákia is könnyebben juthat alternatív forrásokhoz.
3 perc
Nagy Márton

Kiderült, hová lett a repülőrajt, Nagy Márton elárulta a következő kihívást: hárompaksnyi kapacitás kell, gyorsan kell építkezni

A repülőrajt nem volt irreális, külső tényezők miatt maradt el.
6 perc
tengeralattájáró

Vészesen közel kötött ki Amerika támadó atom-tengeralattjárója, rendesen kihúzta a gyufát: Észak-Korea kezd begurulni, ennek csúnya vége lehet

Amerikai nukleáris meghajtású tengeralattjáró jelent meg a Japán-tenger partján.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu