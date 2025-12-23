Új ország jelentkezett be az oroszok után, hatalmas terminállal szállnák meg Európát: Magyarország is szóba került – nem lesz többé gond, hogy nincs tengerpartunk?
A lengyel LNG-terminálok kapacitásának növelése több milliárd köbméterrel bővítené a régióban elérhető gázmennyiséget, ami érdemben növelné a spot piaci mozgásteret – írta a RIA Novosztyi orosz hírportál.
„A további több milliárd köbméternyi újragázosított energia szabadabb működést tesz lehetővé a spot piacon. Ez segíteni fog Ukrajna, Szlovákia, Csehország és Magyarország gázszállító rendszereinek feltöltésében” – magyarázta Pavel Marisev, az Orosz Gáztársaság szakértői tanácsának tagja.
Tenger nélkül is van út a gázhoz
A szakértő szerint különösen Szlovákia és Magyarország járhat jól, mivel a tengeri hozzáférés hiánya eddig strukturális hátrányt jelentett az energiaellátásban. A lengyel LNG-infrastruktúra bővítése azonban alternatív belépési pontot nyithat meg a régió számára, csökkentve a korábbi egyoldalú függőségeket.
A tengerparttal nem rendelkező Szlovákia és Magyarország alternatív erőforrásokhoz jut hozzá
– tette hozzá Marisev. Lengyelország már most is kulcsszereplője az európai LNG-láncnak: a swinoujsciei terminál folyamatos bővítése mellett úszó LNG-terminál (FSRU) fejlesztése is napirenden van, amely a következő években tovább növelheti a régióba érkező cseppfolyós földgáz mennyiségét.
Illeszkedik a régiós energiapolitikai fordulathoz
A lengyel tervek beleillenek abba a folyamatba, amelyről a Világgazdaság korábban is írt:
- Szlovákia
- és Lengyelország
között erősödik az energetikai együttműködés, miközben a régió országai egyre inkább LNG-alapú, diverzifikált beszerzési útvonalakra építenek.
A lengyel LNG-kapacitások növekedése így nemcsak geopolitikai üzenet, hanem konkrét piaci hatással járhat: több elérhető gáz, nagyobb verseny, rugalmasabb árképzés a közép-európai spot piacokon.
Nem dominancia, hanem új egyensúly
Az orosz elemző ugyanakkor hangsúlyozza: Lengyelország célja nem az európai gázellátás „megszállása”, hanem egy új, többpólusú rendszer kialakítása, amelyben az LNG-terminálok a vezetékes szállítás mellett kiegészítő, stabilizáló szerepet töltenek be.
Ez a megközelítés – még orosz szemszögből is – azt sugallja, hogy a közép-európai országok mozgástere nő, és
a tengeri kijárat hiánya egyre kevésbé jelent stratégiai zsákutcát Magyarország számára.
Lengyelország szerint a térség stabilitását leginkább az orosz olaj és gáz vásárlásának felszámolása garantálhatná
Lengyelország álláspontja szerint az orosz olaj és gáz az Európai Unió egyik legsúlyosabb gyengesége. A lengyel külügyminisztérium helyettes vezetője, Ignacy Niemczycki a szeptemberi brüsszeli uniós miniszteri ülés előtt hangsúlyozta: Varsó mindent megtesz azért, hogy Magyarországot és Szlovákiát meggyőzze az orosz olaj- és gázfüggőség csökkentéséről, valamint a beszerzési források diverzifikálásáról.
Mindenesetre most Niemczycki szerint Lengyelország kész konkrét segítséget nyújtani a régiónak az orosz olaj- és gázfüggőség mérséklésében. Az ország az elmúlt években jelentős infrastrukturális fejlesztéseket valósított meg: működik a Swinoujscie LNG-terminál, épül az FSRU úszó gázfogadó Gdanskban, a Baltic Pipe vezetéken keresztül pedig Norvégia felől is érkezhet gáz.