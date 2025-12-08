Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perckel
késleltetett adatok
OTP
bankközi
Közép-Európa

Megint behúzta az első helyet az OTP csoport a The Banker magazin rangsorában

Az OTP csoport a harmadik egymást követő évben is vezeti a Financial Times csoporthoz tartozó The Banker magazin Top 100 CEE Banks rangsorát. Az OTP csoport tagjai Magyarországon és Bulgáriában kaptak országos első helyezést is ebben a rangsorban, Az év bankja címet három országban ítélték oda a csoport valamelyik bankjának.
VG
2025.12.08, 18:23
Frissítve: 2025.12.08, 19:15

A The Banker két különálló éves elismerést oszt a bankoknak: az egyiket Top 100 kelet-közép-európai pénzintézetet bemutató rangsor alapján (The Banker Top 100 CEE Banks ranking), illetve Az év bankja díjakat. Az OTP rangos eredményt ért el idén is – közölte az OTP csoport. 

otp
Az OTP rangos nemzetközi elismerést zsebelt be / Fotó: Kallus György  / Világgazdaság 

A Top 100 kelet-közép-európai pénzintézetet bemutató listát 2023 és 2024 után az idén is az OTP csoport vezeti, tovább erősítve vezető szerepét a régió pénzpiacán. Ezen a listán az OTP Magyarországon és leányvállalata, a DSK Bank Bulgáriában végzett az első helyen.

OTP az év bankja

A 2025-ös év bankja díjat, amelyet országonként a mérlegadatok, stratégiai kezdeményezések, technológiai fejlesztések, új termékek és szolgáltatások, valamint a fenntarthatósági törekvések részletes vizsgálata alapján osztanak, az OTP csoporthoz tartozó Crnogorska komercijalna banka (CKB Banka) nyerte el Montenegróban, az OTP banka d.d. – Szlovéniában, illetve az Ipoteka Bank Üzbegisztánban. 

Az OTP csoport Magyarországról indult, és mára Közép- és Kelet-Európa egyik legstabilabb, vezető, független pénzügyi szolgáltatójává vált. A bank 76 éves múltra tekint vissza, idén 30 éve vezette be részvényeit a Budapesti Értéktőzsdére. A bank a régió bankszektorának legaktívabb konszolidátora a 2000-es évek eleje óta 25 bankot vásárolt és integrált, 11 országban működik a közép-kelet-európai térségben és Üzbegisztánban, több mint 17 millió ügyfele, 40 ezer munkatársa van. Az OTP csoport mérlegfőösszege meghaladta a 115 milliárd eurót 2025. szeptember 30-án.

