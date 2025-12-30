Elérünk az új évbe, s ezzel változás jön az Otthon Start programban is

A Magyar Közlönyben december 10-én megjelent módosító rendelet értelmében január 1-jétől már nem csak a belterületi lakásokra lehet majd felvenni az Otthon Start program támogatott, fix 3 százalékos hitelét – emlékeztet cikkében az Origo. A lap ingatlanpiaci kommentárok alapján felidézi: akár harmincezer ingatlant is érinthet a feltételrendszer bővülése, azaz potenciálisan ennyivel nő azoknak a lakóingatlanoknak a száma, amelyekre fel lehet venni az Otthon Start jelentette fix 3 százalékos hitelt januártól.

Jelentősen bővül az Otthon Start programmal elérhető ingatlanok köre

A programot szabályzó eddigi kormányrendelet szerint a kamattámogatott lakáshitelt „Magyarország területén lévő belterületi lakás, egylakásos lakóépület, tanya vagy birtokközpont” építéséhez vagy vásárlásához lehet felvenni. Az eredeti szabályozás szerint tehát zártkerti házakkal kapcsolatos ügyletekre nem vehető igénybe a fix 3 százalékos hitel. Ezen változtat a rendeletmódosítás, mégpedig oly módon, hogy a fent megemlített paragrafusból kikerül a „belterületi” szövegrész, amely így már nem lesz jogosultsági feltétel.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy január 1-jétől minden zártkerti ingatlan megvásárolhatóvá válik az Otthon Start program keretein belül.

A támogatott hitelt ugyanis a továbbiakban is csak olyan ingatlanokra lehet majd felvenni, amelyek lakóházként vannak bejegyezve, illetve amelyek megfelelnek a lakhatáshoz hivatalosan szükséges feltételeknek.

Ez azt is jelenti, hogy nem minden, egyébként a rendelet hatálya alá tartozó ingatlan lesz automatikusan hitelezhető, ugyanis több feltételnek meg kell felelniük.

A program egyéb szabályait ezzel a bővítő módosítással összhangban kell alkalmazni.

A sajtóban megjelent szakértői vélemények szerint egyébként

akár 30 ezer olyan ingatlan is lehet a hazai piacon, amelyekre ezen módosítás hatására lehet majd felvenni az otthon startos, fix 3 százalékos kamatozású lakáscélú hitelt.

