Otthon start: erre várt mindenki, bejelentették az első lakópark-projektet Budapest kedvenc kerületében – 470 lakás épül meg 1,5 milliós négyzetméteráron
Hozzátette: a kormány hétfő este társadalmi egyeztetésre bocsátott két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztést. A két beruházás közel 1150 új lakás megépítésére irányul, ebből 470 lakás a XIII., 669 lakás a XVIII. kerületben valósulhat meg - írta.
Közölte: az elmúlt hónapokban a kormányhoz több mint 40 ezer, Otthon Start-kompatibilis lakás építésére érkezett fejlesztői kérelem.
Hozzátette: a hétfőn társadalmi egyeztetésre bocsátott két projekttel már közel 13 ezerre bővül az Otthon Start Program keretében hamarosan megépülő, másfél millió forintos négyzetméterár alatti értékesítendő új lakások száma. A 13 ezer lakásból 9200 Budapesten valósulhat meg - jegyezte meg.
Panyi Miklós bejegyzésében arról is írt,
a következő években több tízezer, a fix 3 százalékos hitellel megvásárolható, megfizethető lakás megépítése várható az egész országban,
"amellyel egy új, a vásárlók számára minden korábbinál kedvezőbb helyzet jön létre a magyar lakáspiacon: az új fejlesztések nemcsak élénkítik az építőipart és több tízezer munkahelyet hoznak létre, hanem radikálisan bővítik az újépítésű lakáskínálatot, amellyel több évre gátat szabnak a lakásárak növekedésének".
Döntött az 50 ezres vidéki nagyváros: eladja az önkormányzati lakásait az Otthon Start program miatt
Zalaegerszeg önkormányzata a bérlakásállományának mintegy ötödét, 162 lakást értékesít. Az eladásból származó bevételt a városi lakásalapba helyezik, amelyből a megmaradó bérlakások folyamatos megújítását finanszírozzák, miközben januártól tíz százalékkal emelik az önkormányzati lakbéreket.
Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások mintegy ötödét értékesítik Zalaegerszegen, segítve ezzel azokat, akik az új állami támogatású hitellehetőséggel szeretnének élni
– közölte a város polgármestere.
Balaicz Zoltán (Fidesz–KDNP) a közgyűlés döntéseit ismertetve elmondta: az önkormányzat tulajdonában jelenleg 793 bérlakás van, a rendszerváltás előtti időszakban még többezres volt ez a szám. A kormány döntése alapján a kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású állami lakáshitelt önkormányzati bérlakás megvásárlására is lehet fordítani, a közgyűlés ezért áttekintette a lakásállományt, és összesen 162 lakás eladásáról döntött.
Értékesítik azt a 30 szórványbérlakást, amelyek olyan társasházakban vannak, ahol csupán egy-egy önkormányzati tulajdonú lakás található, így nehézkesebb a kezelésük, a fenntartásuk. Olyan bérlakásokat is megvételre kínálnak, amelyeket már legalább 15 éve tartósan bérelnek a bent élők, ezekből 132 van Zalaegerszegen – részletezte a polgármester.
Hozzátette, hogy csak a jelenlegi bérlőknek kínálnak elővásárlási jogot, ha nincs lakbér- és közüzemidíj-tartozásuk.
Számukra a február végéig megállapítandó vételárból 10 százalék kedvezményt is biztosítanak. Az eladott lakásokból befolyó, várhatóan több százmilliós bevételt az önkormányzat a városi lakásalapban helyezi el, a felhalmozódott összeget pedig a megmaradó lakásállomány folyamatos megújítására tudják felhasználni – ismertette.