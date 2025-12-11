Még több ingatlan lesz elérhető az Otthon Starttal – de van egy súlyos bökkenő, amire nagyon vigyázni kell

A változás kiterjeszti a lehetőséget a külterületi házakra, ezen belül azokra a zártkerti ingatlanokra is, amelyeket lakóházként tartanak nyilván, és megfelelnek a lakhatási feltételeknek — közölte a Biztos Döntés szakértője, dr. Tóth Renáta ingatlanjogi szakértő az Otthon Start program új részleteiről.

Az Otthon Start program számos magyar családnak segít otthonra lelni. / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Jogi aknamező: nem minden zártkert lakóingatlan

Az ingatlanok jogi minősítése jelenti az első és legfontosabb akadályt. A zártkertek többsége külterületen fekszik, és termőföldnek minősül, a rajta álló épület pedig a legtöbb esetben hivatalosan gazdasági épület, szerszámos, tehát nem lakóingatlan.

A zártkertek túlnyomó többsége külterületen fekszik, és bár sok esetben »lakóháznak látszó tárgyak« állnak rajtuk, amelyek bár bizonyos esetben alkalmasak lehetnek lakhatási célra, de jogilag nem tekinthetők lakóingatlannak

– hívta fel a figyelmet dr. Tóth Renáta.

Az Otthon Start hitelprogram – mint minden lakáscélú állami támogatás – feltétele, hogy a fedezetül felajánlott ingatlan lakóingatlan-besorolású legyen.

A hitelezhetőség alapvető feltételei, ami az új otthont illeti

Ahhoz, hogy a bank fedezetként elfogadjon egy zártkerti ingatlant, és a támogatás felvehető legyen, három alapvető feltételnek kell egyidejűleg teljesülnie.

Helyi Építési Szabályzat- (HÉSZ) megfelelőség: az ingatlan használati módjának és beépítettségének illeszkednie kell az adott település Helyi Építési Szabályzatához és övezeti besorolásához. Banki elvárások: a hitelintézetek szigorúan vizsgálják a fedezet likviditását (könnyű eladhatóságát) és jogi tisztaságát. Az Otthon Start jogszabályi háttere: a most megjelent kormányrendelet csupán a belterületi szövegrészt veszi ki 2026. január 1-jétől, és egyéb részletszabályokat nem tartalmaz.

A banki finanszírozást tovább nehezíti, hogy ezek a területek gyakran nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával: hiányozhat a pormentesített út, a közvilágítás, a csatornázás, sőt, egyes helyeken utcanév és házszám sincs – emelte ki dr. Tóth Renáta a lehetséges problémákat.

Mely területeken jöhet szóba a zártkert átminősítése?

Ahogy korábban megírtuk, a kivonás lehetőségét elsősorban azokon a már lakott, beépült külterületeken indokolt megadni, ahol a földek ténylegesen elvesztették mezőgazdasági jellegüket. Ilyen városrészek Tatán például: Újhegy, Látóhegy, Grébics-hegy és Agostyán környéke.

A művelésből való kivonás ezekben az esetekben nem jelent funkcióváltást, csupán a földhivatali nyilvántartás állapotát igazítja a valósághoz – fogalmaz az előterjesztés.

A módosítás egyik legfontosabb hatása, hogy a „kivett” jogi jellegű ingatlanokra már nem vonatkozik a termőföldekre érvényes elővásárlási jog, így az adásvétel gyorsabbá és egyszerűbbé válhat. Ez növelheti a telkek forgalomképességét, és elősegítheti az elhanyagolt területek rendezését is.