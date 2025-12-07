Az Otthon Start program sztárjai – ezekben a különleges falvakban érhetjük el a lehető legtöbb támogatást
Rekordtempóban robog a szeptember elsején útjára indított Otthon Start program. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, Panyi Miklós november végén arról számolt be, hogy még a kormány várakozásait is meghaladó lendülettel fut a program. A fix 3 százalékos lakáshitel -konstrukció november közepéig már 22 ezer hiteligénylést vonzott, összesen csaknem 800 milliárd forint értékben.
Az Otthon Start program keretében legalább 10 százalékos önerő mellett legfeljebb 50 millió forint kedvezményes, fix 3 százalékos kamatozású hitel vehető fel, legfeljebb 25 éves futamidőre. A megvásárol ingatlan értéke lakás esetén maximum 100 millió forint, ház esetén maximum 150 millió forint lehet.
A konstrukció nagy előnye, hogy szinte minden más támogatással, így a családtámogatások széles körével összevonható. Vagyis az Otthon Start program mellett igénybe vehető többek között a CSOK Plusz, a falusi CSOK és a babaváró hitel is.
Kombinálható támogatások
Az Otthon Start program kiírása rendkívül megengedő, nincsenek a programból teljesen kizárt területek, települések. Hasonló a helyzet a CSOK Plusz esetében is. Ez a konstrukció egy kedvezményes hitel, melynek lényege, hogy minden születendő gyermek után tízmillió forintot elenged az állam a tőketartozásból.
A falusi CSOK azonban kifejezetten a kistelepüléseken, tanyákon lévő lakások és házak vásárlásához, felújításához, korszerűsítéséhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. A maximálisan igényelhető össze 15 millió forint, a támogatás pontos összege a támogatás céljától, a lakás vagy lakóház hasznos alapterületétől és a meglévő, illetve vállalt gyermekek számától függ. 2025-ben összesen 2631 kistelepülésen érhető el a 3155 magyarországi település közül.
Sokaknak jó hír, hogy a CSOK Plusz és a falusi CSOK nem zárja ki egymást, a kettő együttesen is igénybe vehető.
Ráadásul az ötezer fő alatti települések bekerültek a Magyar Falu Programba is, ahol további kedvezményekre, pályázatokra is nyílik lehetőség. A Magyar Falu Program összesen 2865 települést érint, vagyis jelentős az átfedés a falusi CSOK-ban érintett települések körével.
A legnagyobb támogatás a lehető legkedvezőbb feltételekkel akkor vehető igénybe, ha valaki 5000 fő alatti és a falusi CSOK-ba is tartozó településen vásárolna ingatlant, amit korszerűsít is, és mellé 3 gyermeket vállal. Mielőtt valaki azt hinné, hogy minderre csak az ország kevésbé fejlett részeinek eldugott falvaiban van lehetőség, szeretnénk megnyugtatni, hogy ez nem így van, számos magyarországi településen elérhető ez a kombináció. Ezek közül, a teljesség igénye nélkül, kiválogattuk a legérdekesebbeket.
A legjobb kombinációt kínáló települések, az Otthon Start program sztárjai
Abádszalók
Bár hazánk legnagyobb és legnépszerűbb tava egyértelműen a Balaton, egyre többen fedezik fel kikapcsolódásra, kirándulásra a Tisza-tó környékét. A 3700 fős Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Abádszalók a tó déli csücskében helyezkedik el, Szolnoktól és Debrecentől is elérhető távolságban.
Abaliget
A Baranya vármegyében fekvő Abaliget szintén közkedvelt kirándulóhely és üdülőhely. A környéke természetvédelmi terület, a nagy horgásztóról és a Denevérmúzeumról is ismert. Pécstől 15 kilométerre, Orfűtől 5 kilométerre fekszik.
Aggtelek
A 450 lakosú Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Aggtelek leginkább cseppkőbarlangjáról ismert, de a környékbeli hegyek a túrázók számára is számos szép, vagy épp kihívást jelentő útvonalat rejtenek.
Balatonszemes és Szigliget
Ha a Tisza-tó szerepelt a listából, akkor természetesen a Balaton sem hiányozhat. Ráadásul az északi part és a déli part rajongói egyaránt találhatnak több települést is a listában. A Badacsony közelében fekvő Szigliget a váráról híres, de a gasztronómiában is erős. A déli part közepén található Balatonszemes sekély vizű szabadstranddal rendelkezik, és mindkét irányból könnyen megközelíthető.
Fertőd
A kastélyáról híres Győr-Moson-Sopron vármegyei település remek közúti és vasúti elérhetőségekkel rendelkezik, Sopronhoz, a Fertő-tóhoz és Ausztriához is nagyon közel helyezkedik el. Ráadásul Bécs, Pozsony és Győr is egy óra alatt elérhető.
Gánt
A Fejér vármegyei Gánt Székesfehérvártól 24 kilométerre, a Vértes szívében helyezkedik el. A hangulatos, alig 750 fős község egykor jelentős bányásztelepülés volt, a közeli hegyeket fedő vöröses bauxitréteg látványos hangulatot kölcsönöz a területnek, emiatt turisztikai vonzereje is jelentős.
Mátraszentimre
A túrázás és a síelés szerelmesei számára egyaránt remek választás a Mátrában fekvő település. A Mátraszentimrei Sípark több pályával várja télen a havas sportok kedvelőit. A közeli Kékestető, Magyarország legmagasabb pontja pedig minden évszakban a kirándulók célpontja lehet.
Neszmély
A Dunára néző panorámát kínáló Neszmély leginkább a borvidékéről híres. A Komárom-Esztergom vármegyei községet majdnem egész évben ingyenes kompjárat köti össze a szlovákiai Dunaradvánnyal. A határon átkelve Pat és Virt híres fürdőjét, valamint Szlovákia legdélibb pontját is felkereshetjük.
Pilisszentkereszt
Akik szeretnének Budapesthez közel maradni, de mégis vidéken élni, azoknak a valamivel több mint kétezer lakosú Pilisszentkereszt jó lehetőséget kínál. A főváros nagyjából 30 kilométerre fekszik a Pest vármegyei községtől. Népszerű kirándulóhely, Dobogókő és a Rám-szakadék is rengeteg turistát vonz egész éveben.
Villány, Villánykövesd, Palkonya
A Baranya vármegyében található Villányi Borvidék az egyik legismertebb Magyarországon. A borkedvelők ráadásul több lehetőség közül is választhatnak, a borvidék központja, (az egyébként városi rangban lévő, de méretei miatt valamennyi pályázatban elérhető) Villány, a domboldalon található pincesorairól ismert Villánykövesd, valamit a tóval és remek panorámával rendelkező Palkonya egyaránt elérhető.