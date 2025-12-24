Panyi Miklós: nemcsak karácsonyra, minden vasárnapi ebédre hazavárjuk a fiatalokat
„Mi azon dolgozunk, hogy ne csak karácsonykor, ne csak ilyen ünnepi alkalmakor, hanem minden vasárnapi ebédnél a fiatalok hazatérhessenek” – jelentette ki Panyi Miklós államtitkár a facebookos oldalára kedden feltöltött videóban.
Panyi Miklós szerint „karácsonykor mindenki hazatér a szülői házba”.
Az államtitkár beszélt arról is, hogy ezért hozták létre két éve a Hazaváró Szolgáltatást, amelynek a honlapját már 420 ezerszer látogatták meg az indulása óta, és több mint 26 ezren indítottak elektronikus ügyintézést rajta keresztül. Panyi Miklós hozzátette, hogy a Hazaváró Pontokon a kormányhivatali dolgozók 8 ezer ilyen eljárást indítottak el a hazaköltözésekhez.
Panyi Miklós reményét fejezte ki, hogy sok ilyen döntés fog születni az idei karácsony ünnepek alatt is.
Mi történik itt? Tombolnak és szétveti az ideg a huhogókat – csökkennek az ingatlanárak, és még ki sem szórták az „olcsósított" új lakásokat
Éles fordulatot vett a lakáspiac, megállt ugyanis a fővárosi lakások drágulása, sőt minimálisan csökkentek is az árak. A kormány szerint ez az Otthon Start program hatásának első kézzelfogható jele, valamint annak, hogy új lakások árasztják el az ingatlanpiacot. Vidéken azonban az ingatlanárak töretlenül emelkednek, főként a keleti országrészben.