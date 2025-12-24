Panyi Miklós: nemcsak karácsonyra, minden vasárnapi ebédre hazavárjuk a fiatalokat

„Mi azon dolgozunk, hogy ne csak karácsonykor, ne csak ilyen ünnepi alkalmakor, hanem minden vasárnapi ebédnél a fiatalok hazatérhessenek” – jelentette ki Panyi Miklós államtitkár a facebookos oldalára kedden feltöltött videóban.

Panyi Miklós államtitkár elmondta, hogy a Hazaváró Szolgáltatást eddig több tízezren igényelték, hogy megkönnyítsék a hazaköltözésüket / Fotó: Purger Tamás

Panyi Miklós szerint „karácsonykor mindenki hazatér a szülői házba”.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy ezért hozták létre két éve a Hazaváró Szolgáltatást, amelynek a honlapját már 420 ezerszer látogatták meg az indulása óta, és több mint 26 ezren indítottak elektronikus ügyintézést rajta keresztül. Panyi Miklós hozzátette, hogy a Hazaváró Pontokon a kormányhivatali dolgozók 8 ezer ilyen eljárást indítottak el a hazaköltözésekhez.

Panyi Miklós reményét fejezte ki, hogy sok ilyen döntés fog születni az idei karácsony ünnepek alatt is.