Itt van Magyarország új fővárosa: ezrével nőhetnek ki a földből az új lakások, a kezek a start gombon – berobbanthatják a Főnixet, ami mindent megváltoztathat

Pillanatok alatt öt-hatezer új lakás nőhet ki a földből Debrecenben. A fejlesztéseket a befektetői bizalomra is jótékonyan ható Otthon Start pörgeti, a felhajtóerőt pedig a növekvő lakosságszám adja. Papp László polgármester szerint a növekvő lakásigény már évekkel ezelőtt komoly kihívást jelentett a városnak, ezért is hirdették meg a Főnix Lakásprogramot, amiben egyharmad-egyharmad-egyharmad arányban a munkaadók, a munkavállalók, illetve az önkormányzat saját ingatlankezelő cége részvételével valósul meg a bérleti konstrukció finanszírozása.

Papp László, Debrecen polgármestere / Fotó: Czeglédi Zsolt

A kormány által életre hívott Otthon Start program nem csak a lakásra várókat ösztönzi arra, hogy a kedvezményes hitel igénybevételével saját lakásra tegyenek szert, de a lakástulajdonosokat és ingatlanfejlesztőket is abba az irányba tolja, hogy a bérleti hasznosítás helyett a gyorsabb megtérülést jelentő értékesítésben gondolkodjanak. Ezt a piaci realitást érzékelve függesztették fel a Főnix Lakásprogramot, ám a polgármester arra számít, hogy a jövő év második felétől újra lehet majd igény a speciálisan debreceni bérleti konstrukcióra.

Felgyorsult az új lakások építése

Az Otthon Start hatására az új lakások építése részben felgyorsult, részben pedig teljesen új fejlesztések indultak el. Mintegy kétezer lakás építése gyakorlatilag már startra kész, három-négyezer pedig az előkészítés különböző fázisában van.

Elsősorban lakóparkok épülnek a város keleti és déli részén – parkonként jellemzően 100-500 lakással –, de tervben van egy 1200 lakásos lakópark megvalósítása is, amihez egy a Civaqua-program keretében megvalósuló tórendszer is csatlakozik. A program a város természeti környezetének vízvisszapótlására hivatott, 40 plusz 5 milliárd forintos – túlnyomórészt EU-s pénzekből finanszírozott fejlesztésekből áll.

Papp László: a vízkincs a debrecenieké

Emellett 23 milliárd forintos költséggel folyamatban van az úgynevezett szürkevízhálózat kiépítése is. Ezzel a nagy vízigényű ipart – elsősorban az akkumulátorgyárakat – fogják tisztított szennyvíz és felszíni víz keverésével előálló ipari vízzel ellátni.

A cél ezzel a város alatt lévő nagy értékű rétegvízkincs – amelyet elsősorban emberi fogyasztásra kíván a város használni – kímélése.

Az ipari víz előállításhoz szükséges szennyvíztisztító már épül, és

folyik a csatornarendszer kivitelezése is.

Az új hálózatra a polgármester tájékoztatása szerint 2026-ban kapcsolódhatnak majd rá az ipari üzemek. (A szürkevízhálózat és a Civaqua-program között semmilyen átjárás nincs: míg az előbbi ipari célokat szolgál, utóbbinak jóléti és természetvédelmi funkciója van. Egyebek mellett ez hivatott enyhíteni a Nagyerdő talajának vízhiányát, illetve vizet biztosítani a várost keletről és délről határoló jóléti tavakba is.)

Mindezek miatt azt gondolom, hogy Debrecen lett Európa zöldfővárosa, mert ilyen innovatív és ilyen előremutató ökológiai, környezetvédelmi – az ipart és a gazdaságot is figyelembe vevő – komplex fejlesztési rendszert egyetlenegy európai városban sem sikerült kigondolni és megvalósítani

– fogalmazott a polgármester.