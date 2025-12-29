Fizetős parkolás Budapesten: hidegzuhany érheti hétfőn, aki autóval közlekedik, indul az ünnepi pénzbeszedés – Karácsony Gergelyék megmagyarázták

Idén már fizetős lesz a parkolás Budapest közterületein a két ünnep közötti munkanapokon, 2025. december 24. és 2026. január 1. között – ezt közölte a Fővárosi Önkormányzat még december elején.

Hidegzuhany érheti hétfőn a budapestieket: újabb bőrt huz le Karácsony Gergely az autósokról / Fotó: Nagy Béla

Parkolás: újabb bőrt húz le Karácsony Gergely az autósokról

A főváros a döntését azzal indokolta, hogy sok panasz érkezett hozzájuk amiatt, hogy a helyben lakók nehezen tudnak parkolni az ünnepek alatt, mivel a helyeket hosszú időre elfoglalják az ingyenesen várakozók. Emiatt változtattak a szabályozáson.

A Fővárosi Közgyűlés még 2024-ben módosította a parkolási rendeletet, így az idei évtől a két ünnep közötti munkanapokon is fizetős a közterületi parkolás

– magyarázta a döntés hátterét az önkormányzat.

A két ünnep között idén három munkanap lesz:

december 29. hétfő,

december 30. kedd és

december 31. szerda.

Valójában pénzbehajtás a főváros részéről

Nem mindenki hiszi el azonban a fővárosi önkormányzat magyarázatát. Szentkirályi Alexandra szerint valójában semmi sem indokolj a döntést. „A két ünnep közötti fizetős parkolás ünnepi sarc. A budapestiekre hivatkoznak, de a valóságban ez egy pénzbesöprés” – írta a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője a Facebook-oldalán kedden.

Szentkirályi Alexandra kiemelte, hogy ők azt kérték, hogy legyen az ünnepek alatt ingyenes a parkolás. Ezt a Tisza Párt, a DK és Karácsony Gergely főpolgármester sem támogatta, annak ellenére, hogy ebben az időszakban sok ember keresi fel a szeretteit Budapesten.

A frakcióvezető hozzátette, hogy a Budapest Brand vezetőinek luxushotelben parkolására milliókat fordítanak, miközben az ünnepek alatt a rokonaikhoz látogatókon akarják behajtani a főváros kasszájából kifolyatott pénzeket.

Budapest 2026-os költségvetése

December közepén, majdnem az utolsó pillanatban, de sikerült elfogadnia a fővárosi önkormányzat jövő évi költségvetését a fővárosi közgyűlésnek: a 2026-s büdzsében a bevételi és kiadási főösszeget

532 milliárd 498 millió 797 ezer forintban határozta meg.

A Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte költségvetési javaslatot 22 igennel, 9 nem szavazat ellenében fogadta el a testület. Az előterjesztést a Fidesz-KDNP képviselői nem támogatták, Böröcz László (Fidesz-KDNP), I. kerületi polgármester és Kovács Gergely (MKKP), XII. kerületi polgármester nem volt jelen a szavazáskor.