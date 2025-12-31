Önti magába a magyar, a boltoknak is jól jön becsalni vele a vásárlót: jellemzően 2000 forintot költünk pezsgőre – messze még champagne-kultúra

A pezsgőpiac minden évben sajátos helyzetbe kerül december végén: néhány nap alatt realizálódik az éves forgalom jelentős része, miközben a fogyasztás döntően a kiskereskedelemben csapódik le. A szilveszteri pezsgőzés ezért nemcsak kulturális, hanem jól mérhető gazdasági jelenség is, amely pontos képet ad a háztartások költési hajlandóságáról és az árérzékenységről.

A hazai pezsgőfogyasztás erősen szezonális / Fotó: ANP via AFP

Egy időszakra sűrűsödik a fogyasztás

A hazai pezsgőfogyasztás erősen szezonális. Iparági becslések szerint az éves mennyiség 40-50 százaléka a karácsony és szilveszter közötti időszakban fogy el, ezen belül is kiemelkedik december 31. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) bor- és pezsgőpiaci adatai alapján a hazai pezsgőtermelés 15 millió liter körül alakul, amelynek döntő része belföldön talál vevőre.

A fogyasztás túlnyomó része otthoni környezetben történik: a pezsgő tipikusan előre megvásárolt termék, amelyet a vásárlók a két ünnep között szereznek be. A vendéglátás szerepe a szilveszteri pezsgőzésben más alkoholtípusokhoz képest mérsékeltebb, a forgalom zöme az élelmiszerláncoknál keletkezik.

Árérzékeny a pezsgőpiac

A pezsgőpiac árazása jól tükrözi a magyar fogyasztók költési mintáit. A forgalom döntő része továbbra is az alsó és alsó-középkategóriában koncentrálódik. A legkeresettebb termékek a 0,75 literes palackok, jellemzően 1500–2500 forintos ársávban. Ezek többnyire nagy sorozatban gyártott, jól ismert márkák vagy saját márkás termékek.

A diszkontláncok és hipermarketek tudatosan erre a szegmensre építenek: a szilveszteri időszakban gyakoriak az akciók, amelyek célja elsősorban a volumen növelése. A pezsgő sok esetben „forgalomterelő” termék, amely más ünnepi vásárlásokat is magával hoz, hiszen ha valaki beugrott egy pezsgőért, akkor már nagy eséllyel ott vásárolja meg a többi szilveszteri menühöz valót is.

A prémiumpezsgők piaca ezzel szemben jóval szűkebb, de stabil.

A 4–6 ezer forintos ársávban elsősorban minőségi magyar pezsgők és belépő szintű champagne-ok jelennek meg. Ezeket jellemzően kisebb mennyiségben, tudatos választással vásárolják, gyakran ajándékozási céllal.