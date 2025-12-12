Kiderült: ez a magyar gépjármű-forgalmazó milliárdos haszonnal zárta az idei évet – ezek a magyarok kedvenc autómodelljei

Az Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Volkswagen és VW haszonjárművek modelljeiből az idén 29 500-at adtak el Magyarországon, ez 5 százalékos bővülés a 2024. évihez képest — közölte a Porsche Hungaria (PH).

A Porsche Hungaria idén is nagyon jó eredményeket ért el / Fotó: Brandon Woyshnis / Shutterstock

Brigitte Auernigg, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényen hangoztatta: a PH ma már több mint egy importőr cég, a vállalatcsoport 35 éves magyarországi jelenléte alatt logisztikai központtal, használtautó-üzletággal is rendelkezik, elektromos járművek tudás- és tesztközpontját is létrehozta. Felidézte, hogy a Budaörsön létrehozott bázis folyamatosan fejlődik, a 2003-ban létrehozott Parts Center immár kilenc régiós ország számára biztosít alkatrészeket,

nemrégiben indult el legújabb, húszmillió eurós bővítési projektje.

Elektromos járművek a Porsche Hungaria gondozásában

Itt létesített kereskedést a Das WeltAuto használtautó-üzletág, megnyílt a MoonCity elektromos jármű tudás- és tesztközpont, valamint a Cupra Garage. Wachtler Tamás ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy

a magyarországi újautó-piac az idén 7,7 százalékkal nőhet, 150 ezer személyautó és kishaszonjármű eladásával.

Az új személyautók értékesítése 128 ezer körül alakul. Megjegyezte: a kishaszonjármű-eladás kissé mérséklődhet, de még mindig erős.

A magyar piacot leuralták az SUV-modellek

Az eladások 65 százaléka SUV-modell, ez a trend tovább folytatódik a magyar piacon. Az elektromos modellek aránya az új autók piacán 8,5 százalék, lassan nő, még a régiós átlag alatt van. Ismertetése szerint a PH márkái közül a VW 6,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a magyarországi újautó-piacon, a VW haszonjárművek 9,1 százalékkal, a Skoda 8,8 százalékkal, a SEAT 0,6 százalékkal, a Cupra 0,8 százalékkal, az Audi 2,6 százalékkal.

Cél, hogy a következő három év alatt a PH együttes részesedése a jelenlegi 20 százalék körüliről 25 százalékra nőjön.

A Das WeltAuto 2025-ben 6800 használt járművet értékesít, 5 százalékkal bővülve.

Milliárdos haszon a gépjárművek eladásából

A MoonCity töltőberendezés-eladása az idén eléri az 1700 darabot a 2024. évi 1241 darab után, a részesedése 17 százalék.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Porsche Hungaria Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2024-ben 567,4 milliárd forintot tett ki, ebből 325,9 milliárd belföldi árbevétel volt.

Egy évvel korábban a nettó árbevétel megközelítette az 540 milliárd forintot. Az adózott eredmény a 2023. évi 15,7 milliárd után 2024-ben 10,7 milliárd forintra változott. Brigitte Auernigg közlése szerint az értékesítés az idén várhatóan 647 milliárd forintra nő.