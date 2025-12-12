Deviza
EUR/HUF385.51 +0.66% USD/HUF328.41 +0.69% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.54% PLN/HUF91.16 +0.59% RON/HUF75.72 +0.67% CZK/HUF15.87 +0.27% EUR/HUF385.51 +0.66% USD/HUF328.41 +0.69% GBP/HUF438.6 +0.39% CHF/HUF412.71 +0.54% PLN/HUF91.16 +0.59% RON/HUF75.72 +0.67% CZK/HUF15.87 +0.27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,578.85 +0.33% MTELEKOM1,770 +1.24% MOL2,940 +0.07% OTP34,410 +0.26% RICHTER9,670 +0.41% OPUS559 +0.54% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,056.53 +0.01% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,398.9 -0.39% BUX109,578.85 +0.33% MTELEKOM1,770 +1.24% MOL2,940 +0.07% OTP34,410 +0.26% RICHTER9,670 +0.41% OPUS559 +0.54% ANY7,020 0% AUTOWALLIS148.5 -2.36% WABERERS5,360 -0.75% BUMIX10,056.53 +0.01% CETOP3,846.39 +0.73% CETOP NTR2,398.9 -0.39%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Porsche Hungaria Kft.
gépjármű
kereskedelem

Kiderült: ez a magyar gépjármű-forgalmazó milliárdos haszonnal zárta az idei évet – ezek a magyarok kedvenc autómodelljei

A Porsche Hungaria Kft. eladásai növekedtek a magyarországi autópiacon 2025-ben, és célja, hogy a következőkben is vezető importőr maradjon, amihez megvan a stratégiája, hálózata és fejlett modellkínálata – közölte a Volkswagen konszern márkáinak magyarországi importőre a vállalat sajtótájékoztatóján. A Porsche Hungaria közzétette, hogy mekkora nyereséggel zárta a 2025-ös évet.
VG - MTI
2025.12.12, 16:16
Frissítve: 2025.12.12, 16:49

Az Audi, Cupra, SEAT, Skoda, Volkswagen és VW haszonjárművek modelljeiből az idén 29 500-at adtak el Magyarországon, ez 5 százalékos bővülés a 2024. évihez képest — közölte a Porsche Hungaria (PH).

Seattle,,Wa,,Usa,August,10,,2022,Porsche,911,Turbo,S
A Porsche Hungaria idén is nagyon jó eredményeket ért el / Fotó: Brandon Woyshnis / Shutterstock

Brigitte Auernigg, a Porsche Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója a rendezvényen hangoztatta: a PH ma már több mint egy importőr cég, a vállalatcsoport 35 éves magyarországi jelenléte alatt logisztikai központtal, használtautó-üzletággal is rendelkezik, elektromos járművek tudás- és tesztközpontját is létrehozta. Felidézte, hogy a Budaörsön létrehozott bázis folyamatosan fejlődik, a 2003-ban létrehozott Parts Center immár kilenc régiós ország számára biztosít alkatrészeket, 

nemrégiben indult el legújabb, húszmillió eurós bővítési projektje. 

Elektromos járművek a Porsche Hungaria gondozásában

Itt létesített kereskedést a Das WeltAuto használtautó-üzletág, megnyílt a MoonCity elektromos jármű tudás- és tesztközpont, valamint a Cupra Garage. Wachtler Tamás ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy 

a magyarországi újautó-piac az idén 7,7 százalékkal nőhet, 150 ezer személyautó és kishaszonjármű eladásával. 

Az új személyautók értékesítése 128 ezer körül alakul. Megjegyezte: a kishaszonjármű-eladás kissé mérséklődhet, de még mindig erős. 

A magyar piacot leuralták az SUV-modellek

Az eladások 65 százaléka SUV-modell, ez a trend tovább folytatódik a magyar piacon. Az elektromos modellek aránya az új autók piacán 8,5 százalék, lassan nő, még a régiós átlag alatt van. Ismertetése szerint a PH márkái közül a VW 6,9 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik a magyarországi újautó-piacon, a VW haszonjárművek 9,1 százalékkal, a Skoda 8,8 százalékkal, a SEAT 0,6 százalékkal, a Cupra 0,8 százalékkal, az Audi 2,6 százalékkal.

Cél, hogy a következő három év alatt a PH együttes részesedése a jelenlegi 20 százalék körüliről 25 százalékra nőjön.

A Das WeltAuto 2025-ben 6800 használt járművet értékesít, 5 százalékkal bővülve.

Baklövésre készül a Mercedes, erre a modelljére lasszóval kell majd fogni a vevőt

Milliárdos haszon a gépjárművek eladásából

A MoonCity töltőberendezés-eladása az idén eléri az 1700 darabot a 2024. évi 1241 darab után, a részesedése 17 százalék.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Porsche Hungaria Kft. értékesítésének nettó árbevétele 2024-ben 567,4 milliárd forintot tett ki, ebből 325,9 milliárd belföldi árbevétel volt.

Egy évvel korábban a nettó árbevétel megközelítette az 540 milliárd forintot. Az adózott eredmény a 2023. évi 15,7 milliárd után 2024-ben 10,7 milliárd forintra változott. Brigitte Auernigg közlése szerint az értékesítés az idén várhatóan 647 milliárd forintra nő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.