A Magyar Posta figyelmeztetést adott ki, meddig rendelhetünk ajándékot, hogy időben megkapjuk

A karácsony közeledtével már beindult a csomagküldési szezon. Idén minden eddiginél több csomagra számít a Magyar Posta az ünnepi időszakban, az MPL csomagautomaták forgalma pedig már novemberben meghaladta a tavaly decemberi rekordot.
Németh Anita
2025.12.08, 14:01

A karácsonyt megelőző hetekben várható a legnagyobb csomagforgalom, a csúcs pedig az 50. héten éri el a tetőpontját a Magyar Posta előrejelzése szerint. 

Csomagpont MPL CSAK SZF-05 magyar posta
Csúcsra járnak az MPL csomagautomaták. A Magyar Posta figyelmeztet, hogy karácsonyig a december 12-ig leadott rendeléseket szállítják ki / Fotó: Németh András Péter

Hagyományosan a 47-51. hét közötti időszak a legforgalmasabb, ezen belül jellemzően kiemelkedik a karácsonyt megelőző 50. hét. 

Az MPL csomagautomaták népszerűségét jól mutatja, hogy idén közel 30 százalékkal több csomagot rendelnek MPL csomagautomatába. Novemberben pedig az MPL csomagautomatában megfordult csomagok száma meghaladta a tavaly decemberit, ezzel a Posta a valaha volt legtöbb csomagot kezelte csomagautomatáiban. A Magyar Posta jelenleg 700 MPL csomagautomatával és több mint 3000 postaponttal (posták, MOL-benzinkutak, Coop üzletek és postapartnerek) rendelkezik.

A vállalat arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

hazai webshopokból december 12-ig érdemes leadni a rendeléseket, karácsonyig a december 19-ig belföldön postára adott csomagok érkezhetnek meg a címzettekhez.

A Magyar Posta tanácsai, hogy csomagrendeléskor minden rendben menjen

Az ünnepi időszakban sem szabad megfeledkezni a biztonságról az online rendelések során. Kevesebb kockázattal jár, ha ismeretlen webshopból történő vásárlás esetén az előre utalás helyett inkább az utánvételes fizetést (árufizetést) választjuk – írja közleményében a társaság. 

Fontos, hogy minden esetben megbízható webáruházból rendeljünk. 

A megbízhatóságot alátámaszthatja például a honlapon feltüntetett webáruház adatok teljessége (cégnév, székhely, adószám, elérhetőség:), az utánvétes fizetés lehetősége vagy a könnyen elérhető ügyfélszolgálat

 – hívták fel a figyelmet. 

A postának a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja, mindössze a kiszállítást végzi, így a kéretlen csomagok, azaz a „kamucsomagok” esetében is kizárólag a címzett képes és jogosult eldönteni, hogy valós-e a rendelés. 

A valós rendelésről úgy bizonyosodhatunk meg legjobban, ha az online kapott megrendelés-azonosítókat nyomon követjük és átvételkor ez alapján is ellenőrizzük a csomagot. 

Ezért is javasoljuk, hogy a címzett valamennyi átvételre jogosult, helyettes átvevőnek is előre jelezze, ha csomagot vár és adja meg a megrendelés-azonosítóját is – zárta sorait a Magyar Posta.

Profi, MI generálta átverések lepték el a netet – az MNB riadót fújt, és elárulta, hogyan védekezzünk a kibercsalás ellen

Az adventi időszakban különösen megszaporodnak az online vásárláshoz, csomagküldéshez és piacterekhez kapcsolódó átverések. A Magyar Nemzeti Bank szerint a csalók már olyan profi, mesterséges intelligencia által generált üzeneteket és webshopokat készítenek, hogy sok esetben szinte lehetetlen felismerni a megtévesztést. A jegybank megosztotta, hogy hogyan érdemes vigyázni az adatainkra és a pénzünkre az online térben.

