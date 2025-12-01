Privatizálnák az egészségbiztosítást: a baloldali megszorítócsomag úgy kezelné az embereket, mint az autókat

Fenekesül forgatná fel az egészségbiztosítást az a baloldali megszorítócsomag, amelyet a Tisza Párt szakértői hoztak tető alá. A több száz oldalas, aprólékos részletességgel kidolgozott dokumentumot az Index mellett a Világgazdaság is megszerezte, az elmúlt napokban be is mutattunk néhány olyan részt, amely vagy brutális megszorítást irányozna elő, vagy egészen elképesztő területen vezetne be új adót.

Privatizálnák az egészségbiztosítást: úgy kezelnék az embereket, mint az autókat / Fotó: AFP

Egyebek mellett megírtuk például, milyen dúlást rendezne a tiszás javaslat a keresetekben az szja szabályainak megváltoztatásával. Ismertettük, hogyan tenne a csomag majdnem 4000 milliárd forintnyi pluszterhet a vállalkozásokra, emellett részleteztük, miként fojtaná meg az autóipart a tervben szereplő 32 százalékos áfa.

Megvizsgáltuk a vagyonadó tervezett szabályait és arra jutottunk, hogy levetkőztetnék nem csak a közepes méretű vállalkozások tulajdonosait, de a középosztály számottevő részét is. Külön cikket szenteltünk a tervbe vett kutya- és macskaadónak, valamint annak, hogyan vezetné vissza a csomag azt a külföldről erőltetett privatizált nyugdíjrendszert, amely egyszer már csúfosan megbukott idehaza és sok más térségbeli országban.

Most maradunk a társadalombiztosításnál, közelebbről az egészségbiztosításnál, a Tisza Párt szakértőinek baloldali megszorítócsomagja – amelynek hitelességét több mozzanat is alátámasztja – ugyanis ezt is privatizálná.

Lakosság? Sor végére!

Durva, a lakosság érdekeit hátra soroló privatizációs ötlet rajzolódik ki a Tisza Párt szakértői anyagából.

A pácienseknek a mostaninál sokkal jobban a zsebükbe kellene nyúlniuk, miközben nem kapnának feltétlenül jobb ellátást. Olyannyira, hogy azoknak, aki a mostani ellátási szintet szeretnék megtartani, jóval többet kellene fizetniük.

Ráadásul az emberek megbecsültsége hozzávetőleg egy autóéval egyezne meg. Eközben az államnak kellene a legfontosabb feladatokat ellátnia, és nyilván a kockázatokat viselnie. Viszont biztosan jól járnának a magánbiztosítók, amelyek hirtelenjében több ezer milliárd forintos bevételhez jutnának. De nézzük részleteiben!