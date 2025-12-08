Megszólalt a rendszerhasználati díjról és a rezsiszámlákról az MVM elnöke: "Ott van még melónk"
Az Országgyűlés hétfői azonnali kérdések óráján a rendszerhasználati díjakról és az energiaárakról is szó esett. A kormány hangsúlyozta, hogy Magyarország energiarendszere stabil, a fogyasztók pedig mindenkihez azonos feltételekkel jutnak hozzá a villamos energiához.
Lukács László György, a Jobbik képviselője élesen bírálta a jelenlegi rendszerhasználati díjat. „Hiába olcsó az energia, az áramszámlákon nem lehet kiigazodni. A rendszerhasználati díj már ötszöröse az áram árának” – fogalmazott.
Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Jobbik kritikáira reagálva kiemelte:
Magyarország Közép-Európa legstabilabb villamosenergia-rendszerével rendelkezik. 2010 előtt ezek a zsinórműködtető cégek nagyrészt külföldi tulajdonban voltak, ma viszont többségében nemzeti kézben vannak
– mondta.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány folyamatosan dolgozik az energiaszámlák átláthatóságán. „Mindenki ugyanolyan feltételekkel kapja a villanyt és a gázt, a végár változatlan, a rendszerhasználati díj ide vagy oda” – tette hozzá. Czepek szerint az ellenzéki javaslatok a rezsivédelmet gyengítenék, ami nem szolgálná a magyar családok érdekeit.
A kormány célja, hogy minden fogyasztó stabil és biztonságos energiaellátáshoz jusson, miközben a nemzeti tulajdonú energiarendszer védelme biztosítja az ország hosszú távú gazdasági stabilitását.
A rendszerhasználati díjjal is rekordalacsony a rezsi
Magyarország továbbra is az Európai Unió egyik legolcsóbb országának számít a lakossági áram- és gázárak tekintetében. A VaasaETT elemzése szerint a bruttó végfelhasználói tarifák alacsonyan maradtak, köszönhetően a több mint tíz éve működő rezsicsökkentésnek, így a magyar háztartások továbbra is stabil és kiszámítható energiaellátás mellett fizethetnek az áramért és a gázért.
Az átlagfogyasztáson belüli háztartásoknak nem kellett áremelkedéstől tartaniuk, míg a magasabb fogyasztásúak számára a tarifa növekedhetett. A rendszerhasználati díj és a szabályozott tarifák biztosítják, hogy minden magyar család azonos feltételekkel részesüljön a rezsivédelemből, miközben Magyarország az uniós összehasonlításban továbbra is az élmezőnyben marad.
A mélyben a magyar rezsi, de hibázik, aki nem veszi idejében kisebbre gázt
A felszínen alig változó, a részletek szintjén igen mozgalmas volt az elmúlt hónap európai lakossági áram- és gázpiaca. Míg Norvégiában az államnak már októberben be kellett avatkoznia a háztartások ármrezsijének kordában tartása érdekében, Magyarországon csak az a lakos járt pórul, aki az átlagfogyasztásnál jóval több gázt használt. Ilyenből viszont kevés volt.