Így foglalja a repülőjegyet, hogy a lehető legolcsóbb legyen

Kiderült, hogy a hét melyik napján foglalva a legolcsóbbak a repülőjegyek, az eredmény pedig ellentmond a régóta fennálló közvélekedésnek. A légitársaságok árképzési módszerei az utóbbi években sokat fejlődtek, manapság már a kereslet és kínálat is folyamatosan változtatja a tarifát. Ez azt jelenti, hogy ugyanannak a repülőjegynek az árai akár többször is változhatnak egyetlen nap alatt, azonban még így is vannak kedvezőbb időpontok a repülőjegy foglalására. A Mirror összeszedte, mikor érdemes leginkább jegyekre vadásznunk.

Megvan, melyik napon foglalva a legolcsóbb a repülőjegy (illusztráció)

Megvan, melyik napon foglalva a legolcsóbb a repülőjegy

Az Expedia legújabb Air Hacks jelentése, amely nagy mennyiségű globális foglalási adaton alapul, megállapította, hogy a vasárnap a legolcsóbb nap a foglalásra. A kutatás szerint azok, akik vasárnap foglaltak, körülbelül 6%-ot takarítottak meg a belföldi járatokon és akár 17%-ot a nemzetközi utakon a hétfői vagy pénteki foglalási napokhoz képest. Habár ez egyetlen jegy esetében csak kis megtakarítás, de egy család vagy csoport számára akár igen jelentős összeg is lehet.

