Deviza
EUR/HUF384,76 -0,31% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,53 -0,44% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,1 -0,31% RON/HUF75,48 -0,49% CZK/HUF15,9 -0,1% EUR/HUF384,76 -0,31% USD/HUF327,76 -0,26% GBP/HUF440,53 -0,44% CHF/HUF413,05 -0,45% PLN/HUF91,1 -0,31% RON/HUF75,48 -0,49% CZK/HUF15,9 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Revolut
bank
készpénz

Fontos szolgáltatást szünet meg hazánkban a Revolut januárban – ez a funkció minden magyar felhasználónak megszűnik

A magyarországi készpénzbefizetési lehetőség a fintech-számlánál véget ért, így az ügyfelek többé nem tudnak így pénzt feltölteni. A Revolut hivatalos közlése szerint a tesztidőszak befejeztével nem vezetik be élesben a készpénzbefizetést.
VG
2025.12.31, 11:41
Frissítve: 2025.12.31, 11:50

Véget ért a Revolut készpénz befizetésére vonatkozó teszt időszaka Magyarországon, éles bevezetés helyett azonban kivezetés lett a történet vége – derült ki a pénzintézet közleményéből.

revolut bank
A készpénz befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a pénzintézet / Fotó: Revolut

Két éve, 2023. decemberében indította el a Revolut a készpénz befizetési lehetőséget Magyarországon a fintech számlára, de nem mindenkinek, csak a felhasználók egy kis csoportjának. A szolgáltatáshoz a Paysafe-fel működött együtt a bank és az OMV benzinkutakon volt lehetőség készpénz befizetésre.

A készpénz befizetésre 2,5 százalékos díjat számolt fel a pénzintézet.

Pár hónappal a teszt időszak beindítása után csökkentette a befizetési limiteket a Revolut, többek között egy napon belül maximum 209 ezer forint volt befizethető. De az éves 7,5 millió forintos befizetési maximum is 1,9 millió forintra olvadt vissza.

Elmarad a bevezetés, megszűnik a befizetés a Revolutnál

Mára eldőlt: a benzinkutakon elérhető készpénzbefizetés megszűnik, erről tájékoztatta a Revolut azon kevés ügyfelét, akiknek elérhető volt eddig a szolgáltatás. Mint írták, a többség ebből sokat nem vesz észre, mert a legtöbb felhasználó eddig sem tudta kihasználni ezt a lehetőséget.

A teszt felhasználóknak küldött információk alapján 2026. január 26. naptól nem lehet készpénzt tenni a Revolut számlára. Magyarországon bankfiókban, vagy ATM-en keresztül sem lehet készpénzt befizetni a Revolut számlára. A közleményből az is kiderült, hogy egyes országokban már elérhetők a Revolut saját ATM-jei, amelyek ingyenes készpénz befizetést kínálnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy ha a Revolut fióktelep elkezd működni, kínál-e Magyarországon majd akár saját ATM-et, akár egyéb készpénz befizetési lehetőséget.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu