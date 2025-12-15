Nem elég a „hóbiztos” terep a síelőknek

A biztosításközvetítő portál oldalain a nyaralási szezonban 710 forint volt az utasbiztosítások napi átlagdíja, a téli sportokra kalkulált 870 forint ezt 23 százalékkal haladja meg. A díjtöbblet oka a síeléshez kapcsolódó olyan pótlólagos szolgáltatások, mint a helikopteres mentés, amely ma már szinte kivétel nélkül része minden síbiztosításnak. Szintén része már egy átlagos konstrukciónak is a felszerelésre vonatkozó kártalanítás – írja az Origo.

Nem érdemes síbiztosítás nélkül nekivágni az idei szezonnak sem azoknak, akik hódolnának ennek a tevékenységnek (illusztráció)

Fotó: aldegonde / Shutterstock

Nem elég a „hóbiztos” terep, kell a megfelelő fedezetű síbiztosítás is

Miként a lap kitér rá, „hóbiztos” síterepet biztosan lehet találni a szomszédos Ausztriában is, de épp a váratlan helyzetek miatt érdemes olyan síbiztosítást kötni, amely akár a mentőhelikopteres szállítás költségeit is téríti. A portál szakértői kommentárja szerint ugyanis az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) minden esetben csak kiegészíteni képes az utasbiztosítást, de hiányosságai főként a sípályákon mutatkoznak meg. Azokon ugyanis a betegszállítás (amelyre az EEK semmilyen fedezetet nem ad) a terep sajátosságai miatt gyakran csak helikopterrel oldható meg, melynek költségei több millió forintot tesznek ki.

Érdemes arra is figyelni, hogy az online szerződéskötés elterjedésével az ügyfelek jelentős része az utolsó pillanatban, az utazás napján köt utasbiztosítást. Ez nem okoz problémát, amennyiben két szempontot figyelembe veszünk. Egyrészt az adott napon csak a bizonyíthatóan a szerződéskötés után bekövetkező esemény fedezhető a biztosítással. Másrészt van olyan biztosító, amely azt is kiköti, hogy az aznapi utasbiztosítást még magyar területen tartózkodva kösse meg a szerződő.

