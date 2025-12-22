Európában bezárt gyárak: óriási üzleti lehetőség Magyarországnak – nagy német multi segíti az ideköltözésüket

Nem mindennapi lehetőség az egyik legnagyobb német óriáscég magyarországi vezetőjét kérdezni. A Világgazdaságnak most alkalma nyílt rá, hogy nagyinterjút készíthessen a Siemens Zrt. vezérigazgatójával.

Siemens magyarországi vezérigazgatója, Jeránek Tamás: a német gazdaság évtizedeken keresztül segítette a magyar fejlődést, és továbbra is hazánk legnagyobb exportpiaca / Fotó: Vémi Zoltán

Jeránek Tamás öt éve vezeti a vállalatot, azóta az üzletágaik csak növekedtek. Ez kiváltképp az utóbbi évek ipari folyamataira tekintettel megsüvegelendő. A menedzser lapunknak egyebek mellett beszélt

az ipar polarizálódásáról,

a német gazdaság helyzetéről,

a Siemens átalakításáról,

a kínai és indiai beruházók magyarországi terjeszkedéséről,

a mesterséges intelligencia trendjéről,

a 2026-os béremelésről,

vendégmunkásokról

és nem utolsó sorban a máshol bezárt gyárak magyarországi áttelepítéséről.

Alább olvasható a teljes interjú Jerának Tamás Siemens-vezérigazgatóval.

Bezárt gyárak Európában: üzleti lehetőség Magyarországnak

Hogyan zárta a Siemens Zrt. a 2025-ös üzleti évet, hogyan indult a 2026-os?

Az árbevételt 8 százalékkal sikerült emelni, így az elérte az 55,4 milliárd forintot, és szintén 8 százalékkal nőtt a jövőbeli teljesítéseket jelentő megrendelések összege. Ezeket rendkívül jó eredménynek tartom, különösen annak fényében, hogy az összehasonlítás alapját képező 2024-es év is rekordként került a könyvekbe. Ugyanakkor tény, hogy ez az újabb rekordév részben projekthatásoknak köszönhető. A 2025. október 1-jén kezdődött 2026-os üzleti évünk kedvezően indult, bízunk benne, hogy idén is megtaláljuk a növekedést biztosító feladatokat, ám hosszú távú előrejelzéseket még nem tennénk.

Az ipar nehéz helyzetben van, most már évek óta. Ebből mit és mennyit tapasztalnak?

Három éve stagnálás tapasztalható a hazai ipari teljesítményben. A feldolgozóiparban csökkenő megrendelésekről lehet hallani, amelyek elsőként a fizetési fegyelem lazulását eredményezték, majd a vállalatok kevesebb munkaerőre támaszkodtak: több cég került nehéz helyzetbe, vagy szüntette meg tevékenységét.

A kihívásokat az ökoszisztémánkban is tapasztaljuk. Szerény eszközeinkkel igyekszünk ezen pár ponton segíteni. A Magyar Gépgyártó programunk keretében kedvező konstrukciókat, cégre szabott műszaki támogatást és tudástranszfert dolgoztunk ki, mellyel számos ipari szereplő élt is.