Deviza
NKFH
Spar
keksz
fogyasztóvédelem

Népszerű édességet hívott vissza a Spar – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

A SPAR FREE FROM kókuszos kekszet idegen anyag lehetséges jelenléte miatt kellett visszahívni. A Spar a fogyasztóvédelemmel együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket.
VG
2025.12.01, 15:07
Frissítve: 2025.12.01, 15:10

A SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Spar Magyarország Kft. a termékben előforduló idegen anyag (fémdarabok) lehetséges jelenléte miatt – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Spar kokos taler termékvisszahívás, NKFH
A SPAR FREE FROM kókuszos kekszet visszahívták a forgalomból / Fotó: NKFH

A közlemény szerint a Spar Magyarország Kft. a fogyasztóvédelemmel együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
  • Kiszerelés: 150 gramm
  • Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.
  • Tétel azonosító: 250847
  • Beszállító: Sapidum d.o.o.
  • Forgalmazó: Spar Magyarország Kft.
  • A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
  • Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

