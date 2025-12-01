Népszerű édességet hívott vissza a Spar – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle
A SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a Spar Magyarország Kft. a termékben előforduló idegen anyag (fémdarabok) lehetséges jelenléte miatt – hívta fel a figyelmet hétfői közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A közlemény szerint a Spar Magyarország Kft. a fogyasztóvédelemmel együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: SPAR FREE FROM kókuszos keksz
- Kiszerelés: 150 gramm
- Minőségmegőrzési idő: 19.05.2026.
- Tétel azonosító: 250847
- Beszállító: Sapidum d.o.o.
- Forgalmazó: Spar Magyarország Kft.
- A visszahívásban egyéb gyártási tételek nem érintettek!
- Termékvisszahívás oka: idegen anyag jelenléte a termékben.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.