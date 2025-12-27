A szemünk láttára nő naggyá a régió magyar digitális szolgáltatója

Január 1-jével a Financial Times FT 1000-es listáján szereplő, Sprintform - amely egy gyorsan növekvő digitális tanácsadó és fejlesztő cég - teljes üzleti tevékenysége beolvad a Trans-Uni Kft.-be. A változás üzletágátadás formájában történik. Átkerül a Trans-Unihoz a Sprintform teljes csapata is, az alapítója pedig, Berczeli András partnerként csatlakozik a Trans-Unihoz.

Új csapatban folytatja a Sprintform/Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

A lépéssel egyesül a Sprintform technológiai és termékfejlesztési szakértelme a Trans-Uni nagyvállalati IT-fejlesztői tapasztalatával és stabil infrastruktúrájával - olvasható az erről kiadott közleményben. A mostani változást a két vállalat évek óta tartó szakmai együttműködése alapozta meg, a jövő év első napján létrejövő új struktúra pedig egyedülálló pozíciót teremthet a hazai és régiós digitális szolgáltatói piacon.

A Sprintform új növekedési fázisba lép

A Sprintform a 2019-es alapítás óta a térség egyik leggyorsabban fejlődő technológiai szolgáltatójává vált. Az idén két nemzetközi rangsorban is helyet kapott: felkerült a Financial Times FT 1000-es listájára és bejutott a Deloitte Technology Fast 500 EMEA összeállításába. Gyors bővülése azonban olyan szervezeti és működési hátteret igényelt, amely

stabil keretet ad a szolgáltatások további skálázásához,

az exportpiaci jelenlét megerősítéséhez,

valamint a csapat növekedéséhez.

A Trans-Uni ehhez ideális: a cég 2024-ben 1,6 milliárd forintos árbevételt és 210 millió forintos eredményt ért el. Több mint egy évtizede foglalkozik nagyvállalati informatikai fejlesztéssel és tanácsadással.

Más-más piacokat hódított meg a két társaság

Az erős hazai jelenlét mellett a Sprintform elsősorban az angolszász piacokon épített ki meghatározó pozíciót, míg a Trans-Uni a német- és a nyugat-európai vállalati szegmensben. A két cég kompetenciái szakmailag és földrajzilag is kiegészítik egymást. A közös cél egy exportképes, régiós digitális szolgáltató felépítése, amely hatékony és innovatív megoldásokat szállíthat a startupoktól a nagyvállalatokig.