Megérkezett a magyar válaszcsapás Ausztria nemzeti büszkeségére: szerda este megküldte a kormány a hadüzenetet a Strabagnak – itt a vége
A Strabag nem vállalt írásos garanciát az M30-on elvégzett javításaira – írta szerda kora esti közleményében az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM). Ezzel Lázár János minisztériuma a kedden beállt helyzetet erősítette meg, mint kiderült, nem véletlenül.
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, tegnap néhány óra leforgása alatt totális változás állt be a kettészakadt magyar autópálya, az M30-as ügyében. Az osztrák kivitelező, a Strabag ugyanis váratlanul megmakacsolta magát.
Kedden délután még arról volt szó, hogy a hányatatott sorsú sztráda szerdán, tehát ma végre megnyílhat, majd kedden este kiderült: az MKIF Zrt.-nek mint üzemeltetőnek még sincs lehetősége megnyitni az M30-as autópályát.
Történt ugyanis, hogy az ÉKM 2025. december 16-án nyilatkozattételre szólította fel a Strabagot, hogy vállaljon írásos garanciát az általa megtervezett és az általa választott technológia alapján elvégzett javításokra az M30-on. Ausztria nemzeti büszkesége ennek nem tett eleget, sőt kifejezetten tagadja a hibás teljesítés tényét. Csakhogy a minisztérium szerint egyértelmű, hogy az építőipari cég továbbra sem vállal felelősséget a saját munkájáért.
Mindez azért probléma, mert a közlekedők biztonsága érdekében csak olyan javítást tudnak elfogadni, amelyért a kivitelező Strabag
- teljes körű,
- írásos felelősséget vállal,
- és garantálja, hogy ez a hiba pár hónapon belül nem fog újra megismétlődni.
Az utóellenőrzésről szóló monitoringterv részletesen tartalmazza, mit milyen időközönként kell vizsgálnia, mérnie, ellenőriznie és az adatokból kiértékelő jelentést készítenie. A rendszeres ellenőrzés kiterjed az útburkolatra, a töltésre, a vízelvezető rendszerekre és a felszín alatti további mérésekre. Mindamellett a még hátralévő garanciális időszakban esetlegesen kialakuló hibákat a Strabag továbbra is köteles kijavítani.
Strabag: a magyar kormány megkezdte az osztrák multi büntetését
Idáig tehát egyelőre el sem jutott az ügy, miután nem sikerült kicsikarni az aláírást az osztrák vállalatból. Szerdán pedig elfogyott a kormány türelme, és életbe léptette az első, illetve rögtön a második büntetést a Strabag ellenében.
- Az ÉKM mai napon döntött a Strabag által nyújtott bankgarancia lehívásáról, továbbá közölte, hogy minden rendelkezésre álló jogi eszközzel védi a köz és a közlekedők érdekeit.
- Ami ennél is súlyosabb következmény, hogy Lázár János tárcája felhívta valamennyi, közpénzekkel gazdálkodó szervezet figyelmét, hogy a
a Strabaggal történő szerződéskötés a magyar állam érdekeivel súlyosan ellentétes.
Mindezt nehéz másképp értelmezni, mint hogy az osztrák multi mostantól feketelistára került, és ugyancsak bizonytalanná válik, hogy tekintettel az M30-as botrányra, képes-e megfelelni akár a jelenleg is futó, pláne a jövőbeni közbeszerzések teljesítésének. Ha nem, az a Strabag magyarországi tevékenységének a végét jelentheti.
Az M30-as autópálya építése során elkövetett hibákért való teljes felelősség a Strabagot terheli. Ha az elkövetkező hónapokban vagy években ugyanilyen vagy hasonló hiba fordul elő, ami miatt az autópályát ismételten le kell zárni, azért a Strabagnak kell teljeskörűen felelnie – zárja nyilatkozatát az ÉKM.
Mi történt az M30-as autópályával?
A magyar építési és közlekedési miniszter idén februárban szabta ki a határidőt, hogy a Strabagnak október végéig be kell fejeznie az M30-as Miskolc és Tornyosnémeti közötti szakaszát, amelyet még 2024 februárjában zártak le. Tavaly szeptemberben még csak annyit lehetett tudni, hogy a Strabag egy évig dolgozhat az általuk épített út garanciális javításán.
Az ügy előzményéről a következőket érdemes tudni: még 2021-ben 180 milliárd forintos költségvetéssel adták át az M30-as autópálya Miskolc feletti, Kassa és a szlovák határ felé vezető 57 kilométeres szakaszát.
Miskolc és Szikszó között azonban az autópálya egyik részét már két és fél évvel az átadása után, 2024. február végén le kellett zárni, mert az út
egy 150 méteres szakaszon megcsúszott. Azóta csak terelőutakon lehet közlekedni ezen a szakaszon.
Aztán 2025 februárjára végre odáig jutott az ügy, hogy a Strabag megkezdte a javítást, amely 4-5 milliárd forintba kerül a hírek szerint. Ennek elvégzésére körülbelül kilenc hónapot kértek. Ez járt le október végén, amikorra viszont nem végzett a cég, sőt, utólag azt állítják, hogy ezt a határidőt ők nem is vállalták.
Legutóbb az jelent meg a nyilvánosságban, hogy december 15-re most már biztosan véget ér a javítás. Ez be is következett, de mint látható, az utolsó pillanatban meghiúsult az M30-as autópálya átadása. Itt tart most a történet, és borítékolható: lesz még folytatás.